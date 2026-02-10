TFF Beşiktaş Stadı için ihaleye çıktı: Tek şart açıklandı

TFF Beşiktaş Stadı için ihaleye çıktı: Tek şart açıklandı
Yayınlanma:
Güncelleme:
Türkiye Futbol Federasyonu, UEFA Avrupa Ligi finaline ev sahipliği yapacak Tüpraş Stadyumu için ihale ilanı verdi. TFF, Beşiktaş'ın Stadı'nda yapılan tüm söküm, montaj ve uygulama işlemleri kapsamında sökülen veya değiştirilen imalatların final maçının bitiminden en geç 7 gün içinde eksiksiz ve kusursuz bir şekilde eski haline getirilmesini şart koştu.

Türkiye Futbol Federasyonu Beşiktaş'ın Stadı için ihale ilanı verdi.
TFF tarafından "UELF 2026 Müsabakası Kapsamında Beşiktaş Stadyumu Tribün Koltukları Söküm, Depolama ve Montaj İşi" için ihale düzenleneceği resmen duyuruldu.
Türkiye Futbol Federasyonu, UEFA Avrupa Ligi finaline ev sahipliği yapacak olan Beşiktaş'ın Stadı'nda neler yapılacağını ayrıntılı bir dosyayla paylaştı.

bjk1.png

SON GÜN CUMA

İhale ilanının detaylarını açıklayan TFF, ''İstekliler, tekliflerini kapalı zarf usulü veya posta yoluyla Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Çayağzı Köyü Riva Beykoz/İstanbul adresinde mukim Türkiye Futbol Federasyonu Satın Alma Direktörlüğüne 20.02.2026 Cuma günü saat 16:00’a kadar teslim etmeleri gerekmektedir'' ifadelerine yer verdi.

bjk2.png

TFF TEK ŞARTI AÇIKLADI

Türkiye Futbol Federasyonu, ihaledeki tek şartı açıkladı.
Yapılan tüm söküm, montaj ve uygulama işlemleri kapsamında sökülen veya değiştirilen imalatların final maçının bitiminden en geç 7 gün içinde eksiksiz ve kusursuz bir şekilde eski haline getirilmesi gerektiği belirtildi.

bjk3.png

1800 KOLTUK SÖKÜLECEK

Yapılan çalışmalar kapsamında bin 800 adet koltuğun sökülecek ve yerine yeniden montaj yapılacak.
Koltuklarda yapılacak işlemler şu şekilde:

  • Sökülecek Koltuk Adet: 1800 Adet
  • Montaj Koltuk adet: 1800 Adet
  • Medya Tribün Koltuk Önü Korkuluk Söküm: 880 Adet
  • Medya Tribün Koltuk Önü Korkuluk Montaj: 880 Adet
  • Koltuk Altı Platform Söküm: 7 Adet
  • Koltuk Altı Platform Montaj: 7 Adet
  • Deplasman Tribünü Fens/ Kapamaların Sökülmesi
  • Deplasman Tribünü Fens/ Kapmaların Montajı

Sponsorluk Yazılı Koltukların Geçici Karıştırılması ve Eski Haline Getirilmesi:

  • 200 Adet Söküm X 2 = 400 Adet Söküm
  • 200 Adet montaj X 2 = 400 Adet Montaj

bjk4.png

SPONSORLUKLAR KALDIRILACAK

Beşiktaş'a sponsor olan Tüpraş, Gain ve Sportoto yazılı koltuklar, Avrupa Ligi final maçı için okunmayacak ve gözükmeyecek şekilde kaldırılacak.

bjk5.png

UEFA AVRUPA LİGİ FİNAL MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Avrupa Ligi'nde final mücadelesi, 20 Mayıs 2026 tarihinde oynanacak.
Dev final Beşiktaş'ın maçlarına ev sahipliği yapan Tüpraş Stadyumu'nda yapılacak.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Milyonlar borç içinde: Yapılandırma ne zaman gelecek?
Türklere vize muafiyeti geldi: Balkanlar’dan sonra büyük sürpriz
Türklere vize kalktı
Altında yeni hafta hızlı başladı: 7 bin TL eşiği testte!
Altın kritik eşiği aştı
Eskişehirspor'un sponsoru dünya devinin tamamını satın aldı
Eskişehirspor'un sponsoru dünya devinin tamamını satın aldı
Mesut Özarslan kimdir?
Mesut Özarslan kimdir?
James Bond filmine sahne olan köprünün yıkımına başlandı
Adana'daki James Bond Köprüsü yıkılıyor
Meteoroloji tarih verdi: Fırtına geliyor
Meteoroloji tarih verdi
Fırtına geliyor
Günde 500 tondan fazla topluyorlar! Kasalarla traktörlere yükleniyor: Kilosu 15 TL
Günde 500 tondan fazla topluyorlar
Kasalarla traktörlere yükleniyor: Kilosu 15 TL
Pazarın üçte biri onların: Orta sınıf SUV araçlarda en ucuz 10 model
Büyüyünce Cybertruck olmak istiyorum!
Ruslar bu minibüsü üretmeyi planlıyor
Büyüyünce Cybertruck olmak istiyorum!
Spor
Fenerbahçe maçı bitti İspanya'da Asensio konusu başladı
Fenerbahçe maçı bitti İspanya'da Asensio konusu başladı
Amedspor'un başkanı açıkladı: Osimhen Diyarbakır'a gelecek
Amedspor'un başkanı açıkladı: Osimhen Diyarbakır'a gelecek