TFF Beşiktaş Stadı için ihaleye çıktı: Tek şart açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu Beşiktaş'ın Stadı için ihale ilanı verdi.

TFF tarafından "UELF 2026 Müsabakası Kapsamında Beşiktaş Stadyumu Tribün Koltukları Söküm, Depolama ve Montaj İşi" için ihale düzenleneceği resmen duyuruldu.

Türkiye Futbol Federasyonu, UEFA Avrupa Ligi finaline ev sahipliği yapacak olan Beşiktaş'ın Stadı'nda neler yapılacağını ayrıntılı bir dosyayla paylaştı.

SON GÜN CUMA

İhale ilanının detaylarını açıklayan TFF, ''İstekliler, tekliflerini kapalı zarf usulü veya posta yoluyla Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Çayağzı Köyü Riva Beykoz/İstanbul adresinde mukim Türkiye Futbol Federasyonu Satın Alma Direktörlüğüne 20.02.2026 Cuma günü saat 16:00’a kadar teslim etmeleri gerekmektedir'' ifadelerine yer verdi.

TFF TEK ŞARTI AÇIKLADI

Türkiye Futbol Federasyonu, ihaledeki tek şartı açıkladı.

Yapılan tüm söküm, montaj ve uygulama işlemleri kapsamında sökülen veya değiştirilen imalatların final maçının bitiminden en geç 7 gün içinde eksiksiz ve kusursuz bir şekilde eski haline getirilmesi gerektiği belirtildi.

1800 KOLTUK SÖKÜLECEK

Yapılan çalışmalar kapsamında bin 800 adet koltuğun sökülecek ve yerine yeniden montaj yapılacak.

Koltuklarda yapılacak işlemler şu şekilde:

Sökülecek Koltuk Adet: 1800 Adet

1800 Adet Montaj Koltuk adet: 1800 Adet

1800 Adet Medya Tribün Koltuk Önü Korkuluk Söküm: 880 Adet

880 Adet Medya Tribün Koltuk Önü Korkuluk Montaj: 880 Adet

880 Adet Koltuk Altı Platform Söküm: 7 Adet

7 Adet Koltuk Altı Platform Montaj: 7 Adet

7 Adet Deplasman Tribünü Fens/ Kapamaların Sökülmesi

Deplasman Tribünü Fens/ Kapmaların Montajı

Sponsorluk Yazılı Koltukların Geçici Karıştırılması ve Eski Haline Getirilmesi:

200 Adet Söküm X 2 = 400 Adet Söküm

= 400 Adet Söküm 200 Adet montaj X 2 = 400 Adet Montaj

SPONSORLUKLAR KALDIRILACAK

Beşiktaş'a sponsor olan Tüpraş, Gain ve Sportoto yazılı koltuklar, Avrupa Ligi final maçı için okunmayacak ve gözükmeyecek şekilde kaldırılacak.

UEFA AVRUPA LİGİ FİNAL MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Avrupa Ligi'nde final mücadelesi, 20 Mayıs 2026 tarihinde oynanacak.

Dev final Beşiktaş'ın maçlarına ev sahipliği yapan Tüpraş Stadyumu'nda yapılacak.