Meteoroloji tarih verdi: Fırtına geliyor

Meteoroloji tarih verdi: Fırtına geliyor
Yayınlanma:
Güncelleme:
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden (MGM), yarın Kuzey Ege Denizi için fırtına uyarısında bulunuldu.

MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada; Kuzey Ege'nin kuzeyinde rüzgarın, yarın akşam saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğu yönlerden 6 ile 8 kuvvetinde (50-75 kilometre/saat) fırtına şeklinde eseceğinin tahmin edildiği bildirildi.

kuzey-ege-denizi-icin-firtina-uyarisi.jpg

Fırtınanın salı günü, akşam saatlerinde etkisini kaybetmesinin beklendiği kaydedildi.

FIRTINALI HAVALARDA YAPILMASI GEREKENLER

Fırtına sırasında mümkün olduğunca evde veya güvenli bir kapalı alanda kalın. Özellikle sahil, nehir kenarı, ormanlık alan ve yüksek yerlerden uzak durun.

ARAÇ KULLANIMINDA DİKKAT

Şiddetli rüzgar ve yağış yolları kayganlaştırır, görüş mesafesini azaltır. Zorunlu olmadıkça araç kullanmayın. Seyahat etmek zorundaysanız hızınızı düşürün ve açık alanlarda yan rüzgârlara karşı dikkatli olun.

EVDE GÜVENLİĞİ SAĞLAYIN

Pencereleri ve kapıları sıkıca kapatın. Balkon, teras veya bahçedeki gevşek eşyaları güvenli bir yere alın. Ağaç ve direk altlarından uzak durun, çatılarda gevşek parçaların sabit olduğundan emin olun.

SEL VE SU BASKINLARINA DİKKAT EDİN

Yoğun yağış fırtınayla birleştiğinde dere yatakları ve alçak bölgelerde su birikintileri ve taşkın riski artar. Su birikintilerinden geçmeye çalışmayın ve elektrikle temas riskine karşı dikkatli olun.

KAYNAK: DHA

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

