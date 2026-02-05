Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün değerlendirmelerine göre yurt genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Ancak güneyden esmeye başlayan kuvvetli rüzgar, Marmara, Ege, Batı ve Orta Akdeniz, İç Anadolu’nun batısı ile Batı Karadeniz’in Sinop dışındaki kesimlerinde etkili olacak.

METEOROLOJİ İL İL UYARDI

Fırtınayla birlikte yağmur ve sağanak da beklenirken, Kıyı Ege ile Batı Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak görülecek. Yağışların Kıyı Ege, Batı Akdeniz ile Edirne, Çanakkale, Balıkesir, Manisa ve Denizli çevrelerinde kuvvetli, Kıyı Ege ve Çanakkale’de ise yer yer çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle güney yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği, Marmara’nın güney ve doğusu, Ege, Batı ve Doğu Akdeniz’in bazı kesimleri, İç Anadolu’nun güney ve doğusu ile Karadeniz’in iç kesimlerinde ise güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/saat) etkili olacağı bildirildi.

Yetkililer, kuvvetli yağış beklenen bölgelerde ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, kıyılarda hortum ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı uyarıda bulundu. Kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle yaşanabilecek risklere karşı da dikkatli olunması istenirken, çığ tehlikesi bulunan bölgelerde gerekli tedbirlerin alınması çağrısı yapıldı.

Meteoroloji uyarı üstüne uyarı yaptı: Kuvvetli sağanak ve rüzgar geliyor

BATI'YI UÇURAN FIRTINANIN ARDINI AÇIKLADI

Hava sıcaklıklarının kuzey ve iç kesimlerde 3 ila 5 derece artması, ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi öngörülüyor ancak gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda çığ tehlikesi bulunuyor.

Haftalık tahminlerde yağış ve fırtının yurt geneline yayılması beklenirken, 6 Şubat'tan itibaren Doğu illerinde kar yağışının etkili olacağı açıklandı.