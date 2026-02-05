Kar geliyor! Batı'yı uçuran fırtınanın ardını açıkladı

Kar geliyor! Batı'yı uçuran fırtınanın ardını açıkladı
Yayınlanma:
Türkiye, güneyden gelen fırtınalı havanın etkisi altına girdi. Meteoroloji 8 ile sarı kodla uyarı yaparken Batı'yı uçuran fırtınanın ardını açıkladı. Çok kuvvetli sağanak ve kar geliyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün değerlendirmelerine göre yurt genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Ancak güneyden esmeye başlayan kuvvetli rüzgar, Marmara, Ege, Batı ve Orta Akdeniz, İç Anadolu’nun batısı ile Batı Karadeniz’in Sinop dışındaki kesimlerinde etkili olacak.

METEOROLOJİ İL İL UYARDI

Fırtınayla birlikte yağmur ve sağanak da beklenirken, Kıyı Ege ile Batı Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak görülecek. Yağışların Kıyı Ege, Batı Akdeniz ile Edirne, Çanakkale, Balıkesir, Manisa ve Denizli çevrelerinde kuvvetli, Kıyı Ege ve Çanakkale’de ise yer yer çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

kar-geliyor-batiyi-ucuran-firtinanin-ardini-acikladi-meteoroloji-il-il-acikladi-4.jpg

Rüzgarın genellikle güney yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği, Marmara’nın güney ve doğusu, Ege, Batı ve Doğu Akdeniz’in bazı kesimleri, İç Anadolu’nun güney ve doğusu ile Karadeniz’in iç kesimlerinde ise güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/saat) etkili olacağı bildirildi.

kar-geliyor-batiyi-ucuran-firtinanin-ardini-acikladi-meteoroloji-il-il-acikladi-5.jpg

Yetkililer, kuvvetli yağış beklenen bölgelerde ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, kıyılarda hortum ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı uyarıda bulundu. Kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle yaşanabilecek risklere karşı da dikkatli olunması istenirken, çığ tehlikesi bulunan bölgelerde gerekli tedbirlerin alınması çağrısı yapıldı.

Meteoroloji uyarı üstüne uyarı yaptı: Kuvvetli sağanak ve rüzgar geliyorMeteoroloji uyarı üstüne uyarı yaptı: Kuvvetli sağanak ve rüzgar geliyor

BATI'YI UÇURAN FIRTINANIN ARDINI AÇIKLADI

Hava sıcaklıklarının kuzey ve iç kesimlerde 3 ila 5 derece artması, ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi öngörülüyor ancak gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

kar-geliyor-batiyi-ucuran-firtinanin-ardini-acikladi-meteoroloji-il-il-acikladi-2.jpg

Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda çığ tehlikesi bulunuyor.

kar-geliyor-batiyi-ucuran-firtinanin-ardini-acikladi-meteoroloji-il-il-acikladi-3.jpg

Haftalık tahminlerde yağış ve fırtının yurt geneline yayılması beklenirken, 6 Şubat'tan itibaren Doğu illerinde kar yağışının etkili olacağı açıklandı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Kar geliyor! Batı'yı uçuran fırtınanın ardını açıkladı
Kar geliyor!
Batı'yı uçuran fırtınanın ardını açıkladı
Avrupa Birliği yeşil pasaporta vize mi getirecek?
Toyota’nın efsane motoru geri geliyor!
Toyota’nın efsane motoru geri geliyor!
Dev holding Süper Lig ekibini satın aldı: Başa geçecek isim belli oldu
İyi bir sürücü müsünüz yoksa yolların "gizli tehlikesi" siz misiniz?
İyi bir sürücü müsünüz yoksa yolların "gizli tehlikesi" siz misiniz?
Asgari ücrete ara zam iddiası: İsa Karakaş tarih vererek duyurdu
İsa Karakaş tarih vererek duyurdu
Asgari ücrete ara zam iddiası
Eczacıbaşı duyurdu: Dev fabrikayı kapatıyor
Eczacıbaşı duyurdu
Dev fabrika kapanıyor
N'Golo Kante evli mi? Köydeki düğünü en yakın arkadaşı açıkladı
N'Golo Kante evli mi?
En yakın arkadaşından Köy düğünü itirafı
Patates kabuklarından yapılmış bir poşet gezegeni kurtarabilir mi? Japonlar yaptı bile!
1 milyon Tesla Optimus insansı robot gümbür gümbür dünyayı değiştirmeye geliyor
Fabrikalardan evlere:
1 milyon Tesla Optimus insansı robot gümbür gümbür dünyayı değiştirmeye geliyor
Türkiye
Çağlayancirit’te tek ağaçlık alan da kesildi: O proje tepkilere neden oldu!
Çağlayancirit’te tek ağaçlık alan da kesildi: O proje tepkilere neden oldu!
Hukuk fakülteleri alarm veriyor
Hukuk fakülteleri alarm veriyor
'Sendikal eylem' yapan hekimden ücret kesildi: Danıştay kararı hukuka uygun buldu!
'Sendikal eylem' yapan hekimden ücret kesildi: Danıştay kararı hukuka uygun buldu!