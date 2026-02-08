Eskişehirspor'un sponsoru dünya devinin tamamını satın aldı

Eskişehirspor'un sponsoru dünya devinin tamamını satın aldı
Yayınlanma:
Eskişehirspor ile özdeşleşen Eti, Kuzey Amerika merkezli TRUBAR'ı satın aldı. Bitkisel bazlı protein bar ürünleri satan TRUBAR için 173 milyon dolar ödendi.

TFF 3. Lig ekiplerinden Eskişehirspor’un efsane sponsoru Eti bu sefer gerçekleştirdiği sürpriz bir satın alma ile gündeme geldi.

Rus milyarderin İzmir’deki dev fabrikası Bursaspor’un sponsoruna satıldıRus milyarderin İzmir’deki dev fabrikası Bursaspor’un sponsoruna satıldı

TRUBAR 173 MİLYON DOLARA SATIN ALINDI

Eskişehir merkezli Eti Gıda, Kuzey Amerika merkezli protein bar markası TRUBAR’ın tamamını satın aldı.

Yapılan açıklamaya göre Eti söz konusu satın alma için 173 milyon dolar ödedi. Bu anlaşma ile beraber Eti, Kuzey Amerika’da doğrudan faaliyet gösteren bir firma oldu.

Bitkisel bazlı protein bar ürünleri satan TRUBAR, 2025 yılı itibarıyla yaklaşık 100 milyon dolar brüt gelir elde etti. Firma son bir yıl içerisinde 20 bini aşkın satış noktasına ulaştı.

ON YILLARDIR DEVAM EDEN SPONSORLUK

Eti’nin büyümesi Eskişehirsporlu taraftarları da sevindirdi. On yıllar boyunca Eskişehirspor’a sponsor olan Eti, kısa bir aranın ardından tekrar anlaşarak desteğine devam etti.

dskjcds.jpg

ESKİŞEHİRSPOR KAÇINCI LİGDE?

TFF 3. Lig’de yoluna devam eden Eskişehirspor, 45 puanla 2. sırada yer alıyor. Kırmızı-siyahlıların doğrudan üst lige çıkması için liderliğe yükselmesi gerekiyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

