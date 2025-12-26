Bakanlık 21 ili saat saat uyardı: Kar kalınlığı 20 santimi geçecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son hava tahmin raporuna göre, 27 Aralık Cumartesi günü ilk saatlerden itibaren 21 il için yer yer kuvvetli olacak şekilde kar yağışı uyarısı yapıldı. İçişleri Balkanlığı ve MGM tarafından yapılan uyarıda, bazı yerelerde kar kalınlığının 20 santimetreyi aşacağını bildirdi. İşte detaylar...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son hava tahmin raporuna göre, Türkiye geneli etkili olan soğuk hava dalgası, hafta sonu Doğu Anadolu'daki 14 ilde kuvvetli kar yağışı olarak kendisini gösterecek.

MGM, Erzincan, Elazığ, Tunceli, Erzurum, Ardahan, Iğdır, Ağrı, Kars, Van, Bingöl, Bitlis, Muş, Hakkari ve Şırnak için kuvvetli kar yağışı uyarısı yaptı.

Yapılan son değerlendirmelere göre, yağışların yarın (27 Aralık Cumartesi) günün ilk saatlerinden itibaren sonraki gün öğlen saatlerine kadar etkili olması bekleniyor.

kar-yagisi.webp

KAR KALINLIĞI 20 SANTİMİ GEÇECEK

Meteoroloji, karın Erzincan, Elazığ, Tunceli, Erzurum, Ardahan, Iğdır, Ağrı, Kars ve Van'da 5 ile 20 santimetre arasında bir kalınlığa ulaşacağını belirtirken, Bingöl, Bitlis, Muş, Hakkari, Şırnak'ın kuzey ve doğusu ile zamanla Van'ın güneyinde yer yer 20 santimetreyi geçebileceğini bildirdi.

VATANDAŞLARA BUZLANMA, DON VE TİPİ UYARISI

Meteoroloji, vatandaşları kar yağışlarıyla birlikte ulaşımda aksamlar, buzlanma ve don, yükseklerde tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

MGM, uyarısında şu ifadeleri kullandı:

"Yapılan son değerlendirmelere göre; 27.12.2025 Cumartesi günü ilk saatlerden itibaren Erzincan, Elazığ, Tunceli, Erzurum, Ardahan ve zamanla Iğdır'ın yüksekleri, Ağrı, Kars ve gece Van'da kuvvetli (5-20 cm), Bingöl, Bitlis, Muş, Hakkari, Şırnak'ın kuzey ve doğusu ile zamanla Van'ın güneyinde yer yer yoğun (20 cm üzeri) kar yağışları bekleniyor. Kar yağışlarının bölgenin batısında Cumartesi gece, doğusunda Pazar günü öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Kar yağışlarıyla birlikte ulaşımda aksamlar, buzlanma ve don, yükseklerde tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

meteoroloji.jpg

BİR UYARI DA İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün kuvvetli kar yağışı uyarısının ardından vatandaşlara bir uayrı da İçişleri Bakanlığı'ndan geldi.

Bakanlık, bugün için Bolu, Düzce, Karabük, Kastamonu’nun kuzeyi, Sinop’un batısı ile Zonguldak ve Bartın illerinin 300 metre rakım üzeri yüksek kesimlerini uyardı.

meteoroloji-genel-mudurlugu.jpg

Cumartesi günü için ise Erzincan, Elazığ, Tunceli, Erzurum, Ardahan, Iğdır, Ağrı, Kars, Van, Bingöl, Bitlis, Muş, Hakkari ve Şırnak'ta yaşayan vatandaşları ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don ile yükseklerde tipi gibi olumsuzluklara karşı uyardı.

meteoroloji-kar-uyarisi.jpg

Bakanlık, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre; 26 Aralık 2025 Cuma günü, Gece saatlerinden itibaren Bolu, Düzce, Karabük, Kastamonu’nun kuzeyi, Sinop’un batısı ile Zonguldak ve Bartın illerinin 300 metre rakım üzeri yüksek kesimlerinde kuvvetli ve yer yer yoğun (20 cm üzeri) kar yağışları bekleniyor. 27 Aralık Cumartesi günü, Erzincan, Elazığ, Tunceli, Erzurum, Ardahan ve zamanla Iğdır’ın yüksekleri, Ağrı, Kars ve gece Van’da kuvvetli (5-20 cm), Bingöl, Bitlis, Muş, Hakkari, Şırnak’ın kuzey ve doğusu ile zamanla Van’ın güneyinde yer yer yoğun (20 cm üzeri) kar yağışları bekleniyor. Vatandaşlarımızın ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don ile yükseklerde tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmasını; yetkili mercilerin uyarılarını dikkate almalarını önemle hatırlatıyoruz."

icisleri-bakanligi.png

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

