İstanbul'a ilk kar ne zaman düşecek? AKOM tarih verdi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), 26 Aralık 2025 Cuma günü itibarıyla şehirde etkili olacak soğuk hava dalgasına karşı vatandaşları uyardı. Yapılan açıklamada, özellikle bu geceden itibaren sıcaklıkların hissedilir derecede düşeceği ve yağışlı havanın etkisini artıracağı vurguladı.

"DİKKAT" UYARISI: FIRTINA VE KARLA KARIŞIK YAĞMUR GELİYOR

AKOM tarafından paylaşılan raporda "DİKKAT" başlığı altında önemli uyarılara yer verildi. Hafta boyunca İstanbul genelinde rüzgarın zaman zaman fırtına şeklinde eseceği belirtildi. Rüzgar hızının saatte 30 ile 60 kilometre arasında değişeceği tahmin ediliyor.

Bu fırtınalı havaya aralıklı yağış geçişleri de eşlik edecek. En kritik uyarı ise sıcaklıklar için yapıldı. Sıcaklıkların bu geceden (Cuma gecesi) itibaren azalarak 5 derecenin altına, yer yer 0 derece civarına yani dondurucu seviyelere gerileyeceği öngörülüyor.

Bu ani soğuma ile birlikte şehirdeki yağışların şekli de değişecek. Şehrin yüksek bölgelerinde yağışların karla karışık yağmur ve hafif kar yağışı şeklinde görülebileceği bildirildi.

BUGÜN İSTANBUL'DA HAVA NASIL? (26 ARALIK 2025 CUMA)

AKOM verilerine göre 26 Aralık Cuma günü İstanbul'da gün boyu hava durumu şu şekilde seyredecek:

Sabah: Parçalı bulutlu, sıcaklık 8 derece.

Öğle: Parçalı bulutlu, sıcaklık 9 derece.

Akşam: Yağmurlu, sıcaklık 6 dereceye düşüyor.

Gece: Yağmurlu, sıcaklık 5 dereceye kadar iniyor.

Gün genelinde nem oranı yüzde 65 ile 95 arasında değişirken, rüzgar Poyraz'dan sert ve aralıklarla kuvvetlice (saatte 10-40 kilometre hızla) esecek. Metrekareye düşen yağış miktarının 1 ila 4 kilogram arasında olması beklenirken, deniz suyu sıcaklığı ise 14 derece olarak ölçüldü.

HAFTA SONU PLAN YAPANLAR DİKKAT

Hafta sonu İstanbul'da hava oldukça soğuk ve yağışlı geçecek. İşte gün gün detaylı tahmin:

27 Aralık 2025 Cumartesi:

Hafif yağmurlu bir gün beklenirken, İstanbul'un yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur etkili olacak.

En Düşük Sıcaklık: 2 Derece

En Yüksek Sıcaklık: 6 Derece

Beklenen Yağış Miktarı: 3-7 Kilogram

28 Aralık 2025 Pazar:

Pazar günü de Cumartesi ile benzer bir tablo çiziyor. Hafif yağmur devam ederken, yükseklerde yine karla karışık yağmur görülecek.

En Düşük Sıcaklık: 2 Derece

En Yüksek Sıcaklık: 7 Derece

Beklenen Yağış Miktarı: 3-10 Kilogram

YENİ HAFTA VE YILBAŞI HAVA DURUMU

Yeni haftaya girerken ve 2026 yılına "Merhaba" derken İstanbul'u bekleyen hava durumu ise şöyle:

29 Aralık 2025 Pazartesi: Haftanın en soğuk sabahlarından biri yaşanacak. Sıcaklık 0 dereceye kadar düşecek. Gün boyu parçalı ve az bulutlu bir hava hakim olacak, yağış beklenmiyor. En yüksek sıcaklık 7 derece.

30 Aralık 2025 Salı: Hava parçalı bulutlu ve yerel yağmurlu olacak. Sıcaklıklar en düşük 4, en yüksek 10 derece olacak. Metrekareye 1-3 kilogram yağış düşmesi bekleniyor.

31 Aralık 2025 Çarşamba (Yılbaşı Günü): Yılın son gününde parçalı bulutlu ve yerel yağmurlu bir hava İstanbulluları bekliyor. Sıcaklık en düşük 1, en yüksek 6 derece olacak.