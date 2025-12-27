Samsun sahilinde esrarengiz sandık! Üzerinde Rusça yazılar var

Samsun’un Atakum ilçesi İncesu mevkisinde akşam saatlerinde sahil şeridinde yürüyüş yapan vatandaşlar, dalgaların karaya çıkardığı büyük bir sandıkla karşılaştı. Sandığın yapısı ve üzerindeki yabancı yazılar dikkat çekince durum vakit kaybetmeden emniyet güçlerine bildirildi.

POLİS SAHİL ŞERİDİNİ GÜVENLİK ÇEMBERİNE ALDI

İhbarın ardından bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler, sandığın patlayıcı veya tehlikeli bir madde içerme ihtimaline karşı çevrede geniş güvenlik önlemleri alarak vatandaşları bölgeden uzaklaştırdı. Olay yeri inceleme ekiplerinin sandıkta yaptığı ilk kontrollerde, nesnenin üzerinde Rusça yazılar olduğu teyit edildi.

DETAYLI İNCELEME İÇİN MERKEZE GÖTÜRÜLDÜ

Şüpheli sandık, kıyıdaki ilk incelemelerin ardından uzman ekiplerce bulunduğu yerden dikkatle alındı. İçeriğinde ne olduğu henüz belirlenemeyen ve askeri bir mühimmat kutusu veya gemi malzemesi olabileceği üzerinde durulan sandık, detaylı laboratuvar incelemesi ve tercüme işlemleri için polis merkezine nakledildi.