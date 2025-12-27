İBB duyurdu: 1 Ocak'ta ücretsiz olacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), yılbaşı gecesinin sorunsuz ve güvenli geçmesi için kent genelinde geniş kapsamlı bir hazırlık yaptı. İstanbul’un farklı noktalarında görev alacak ekipler planlanırken, yılbaşı gecesi yaşanması beklenen yoğunluk nedeniyle toplu ulaşımda ek sefer planlandı.

İBB müjdeyi verdi: Toplu ulaşım ücretsiz olacak

24 SAAT BOYUNCA ÜCRETSİZ OLACAK

İBB’ye bağlı toplu taşıma araçları, dini ve milli bayramlarda olduğu gibi 1 Ocak’ta da kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahiplerine 24 saat boyunca ücretsiz hizmet verecek.

2026 yılının ilk saatlerine güvenli ve düzenli bir ortamda girilmesi hedefiyle zabıta, itfaiye ve acil müdahale ekipleri de gece boyunca teyakkuz halinde olacak. Böylece İstanbulluların yeni yılı huzur ve keyif içinde karşılaması amaçlanıyor.

TOPLU ULAŞIMDA EK SEFERLER UYGULANACAK

İBB bünyesindeki toplu ulaşım araçları, yeni yılın ilk resmi tatil günü olan 1 Ocak 2026 Perşembe günü ücretsiz hizmet verecek. Yılbaşı gecesinde mevcut sefer planına ilave olarak, otobüs hatlarında 370 ek sefer, metrobüs hattında ise 310 ek sefer olmak üzere toplam 680 ek sefer gerçekleştirilecek.