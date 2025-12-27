Sivas'ta 136 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı

Sivas ve çevresinde etkisini artıran kar yağışı, kırsal bölgelerde ulaşımda büyük aksamalara yol açtı. İl Özel İdaresi'nden yapılan açıklamaya göre, özellikle yüksek kesimlerde etkili olan tipi nedeniyle il genelinde 136 köy yolu trafiğe kapandı. İl merkezinde ise dondurucu soğuklar etkisini sürdürüyor.

ÖNCELİK ACİL DURUMLARDA

Karla mücadele ekipleri, kapalı yolları açmak için iş makineleriyle yoğun bir mesai harcıyor. İl Özel İdaresi, çalışmaların stratejik bir planla yürütüldüğünü belirterek; hastalık, doğum ve vefat gibi acil durumların yaşandığı yerleşim yerlerine öncelik verildiğini duyurdu.

EKİPLER TEYAKKUZDA

Kar yağışının devam ettiği bölgelerde açılan yolların tipi nedeniyle tekrar kapanmaması için ekipler teyakkuzda bekletiliyor. Yetkililer, dondurucu soğuk ve buzlanmaya karşı sürücülerin zincirsiz yola çıkmaması ve mecbur kalmadıkça kırsal güzergahları kullanmaması konusunda uyarılarda bulundu.