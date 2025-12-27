Meteorolojiden son dakika uyarısı: Kardan sonra bu da olacak

Meteorolojiden son dakika uyarısı: Kardan sonra bu da olacak
Sabah saatleri itibariyle etkili olan kar yağışı sonrası peş peşe açıklamalarda bulunan Meteorolojiden son dakika uyarısı geldi. Kardan sonra bu da olacak...

Türkiye karlı ve fırtınalı havanın etkisine beklenenden erken girdi. İstanbul dahil çok sayıda ilde kar yağışı görülürken Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden güncellenen açıklamalar ardı ardına geldi.

METEOROLOJİDEN SON DAKİKA UYARISI

Olumsuz hava koşullarının etkisini sürdürmesi beklenen önümüzdeki haftaya kadar ki periyotta Karadeniz, Kuzey Ege ve Batı Akdeniz'de kuvvetli fırtına bekleniyor.

Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre: Batı Karadeniz'de rüzgar, yarın günün ilk saatlerinden itibaren batı ve güneybatıdan, öğle saatlerinden pazartesi gece saatlerine kadar batı ve kuzeybatıdan kuvvetli fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın, salı günü akşam saatlerinde batıda, çarşamba gününün ilk saatlerinde de doğuda etkisini kaybetmesi bekleniyor.

KARDAN SONRA BU DA OLACAK

Doğu Karadeniz'de rüzgar, yarın sabah saatlerinden itibaren batı ve güneybatıdan, öğle saatlerinden sonra pazartesi gece saatlerine kadar batı ve kuzeybatıdan kuvvetli fırtına şeklinde esecek. Fırtına, salı günü öğle saatlerinde doğuda, çarşamba günü sabahın ilk saatlerinde de batıda etkisini kaybedecek.

Kuzey Ege'de rüzgar, yarın öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğudan fırtına şeklinde esecek. Fırtına, akşam saatlerinde etkisini yitirecek.

Batı Akdeniz'de ise rüzgarın, yarın akşam saatlerinde batı, gece saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeybatıdan fırtına, yer yer kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, pazartesi günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

