İçten yanmalı motorlar ölmeyi reddediyor

Beş yıl önce, elektrikli araçların piyasayı hızla ele geçireceği düşünülüyordu. Otomobil üreticileri elektrikli güce geçiş konusunda iddialı planlar açıkladı ve hükümetler geleneksel motorlu yeni araçların satışını yasaklamak için bir süre belirledi.

Ancak durum değişti. İçten yanmalı motorlar tamamen kullanım dışı bırakılmak yerine, daha uzun ömürlü olmaları için yeni yatırımlar ve planlar yapılıyor.

AMERİKA'YA YAPILAN ÖNEMLİ YATIRIMLAR

General Motors, V8 motor üretimini sürdürmek için New York, Buffalo'daki Tonawanda fabrikasına 888 milyon dolar yatırım yaptı. Bu, şirketin SUS motorlarının üretimi için tek bir fabrikaya yaptığı en büyük yatırım olma özelliğini taşıyor.

Chrysler, yeni içten yanmalı motorların geliştirilmesi de dahil olmak üzere Amerikan üretimine 13 milyar dolarlık yatırım yapmayı planlıyor. Şirket, SUS motorlu yeni bir büyük SUV ve orta boy bir kamyon duyurdu. HEMI motoru Ram 1500 serisine geri döndü, Dodge ise Durango için V6 üretimini yeniden başlattı.

AVRUPA VE ASYA'DA YENİ MOTORLAR

Geely'nin sahibi olduğu motor tedarikçisi Horse Powertrains, Münih'teki IAA Mobility fuarında kompakt C15 motorunu tanıttı. Motor, (turboşarj ile) 94 ile 161 beygir gücü arasında güç üretiyor ve benzin, etanol, metanol ve sentetik yakıtlar gibi farklı yakıtlarla çalışabiliyor.

Mazda, Japonya Mobilite Fuarı'nda, karbon emisyonlarını yakalamak için mikroalg kullanan döner motorlu bir konsept sergiledi. Mazda, bu alglerden yağ çıkarıp, hibrit sistemi çalıştıran "karbon nötr bir yakıt"a dönüştürebileceklerini iddia ediyor.

BMW ve Mercedes-Benz yeni V8 motorlar geliştiriyor. Nissan, yakıt tasarrufu sağlayan bir teknolojiye sahip benzinli bir motor üzerinde çalışıyor. Honda yeni bir V6 hibrit, Toyota ise yeni bir V8 hazırlıyor. Çin'de de, termal verimlilik sınırının artmasıyla birlikte, geliştirilmiş benzinli motorlar için yeni teknolojiler sürekli olarak ortaya çıkıyor.

SİYASETTEKİ DEĞİŞİKLİKLER

ABD Başkanı Trump, önceki yönetim tarafından belirlenen 2030 yılına kadar elektrikli araç satışlarında yüzde 50'lik artışı hedefleyen düzenlemeyi ve yeni elektrikli araç satın alımları için sağlanan 7.500 dolarlık vergi indirimini yürürlükten kaldırdı.

Üreticilerin baskısı üzerine Avrupa Birliği tutumunu değiştirdi. 2035'ten itibaren içten yanmalı motorlara tamamen yasak getirmek yerine, emisyon hedefleri 2021'e kıyasla yüzde 100'den yüzde 90'a düşürüldü. Bu, 2035'ten sonra bile hibrit araç üretimine olanak tanıyor.

MEVCUT PİYASA DURUMU

Elektrikli araç satışları küresel olarak artmaya devam ediyor ve yıl sonuna kadar toplam yeni otomobil pazarının yaklaşık yüzde 25'ini oluşturacağı tahmin ediliyor; bu da 20 milyondan fazla elektrikli araç satışı anlamına geliyor. Avrupa'da satışlar artarken, ABD'de teşviklerin kaldırılmasının ardından bir düşüş kaydedildi.

Otomobil üreticileri artık sadece elektrikli tahrike hızlı bir geçiş yerine, hem elektrikli araçları hem de içten yanmalı motorlu araçları paralel olarak geliştirmeyi planlıyor. Elektrikli araçlara geçiş birçok otomobil üreticisi için hala uzun vadeli bir hedef olsa da, dizel ve özellikle benzinli motorlara bir süre dinlenme fırsatı verildi.