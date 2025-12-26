’Erden Timur’un serbest kalma ihtimali yüksek’ diyerek açıkladı

’Erden Timur’un serbest kalma ihtimali yüksek’ diyerek açıkladı
Yayınlanma:
Erden Timur'un gözaltına alınmasına dair konuşan Gökhan Dinç kararın gerekçesini anlattı. Dinç ayrıca Erden Timur'un ifadesinin ardından serbest kalmasının beklendiğini açıkladı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen bahis ve şike soruşturmasında yeni dalga geldi. İstanbul merkezli 11 ilde düzenlenen operasyonda 29 kişi gözaltına alındı.

Bahis soruşturmasında bomba iddia: TFF o isimleri de açıklayacakBahis soruşturmasında TFF o isimleri de açıklayacak

ERDEN TİMUR GÖZALTINDA

Gözaltına alınan isimler arasında Galatasaray Sportif AŞ eski başkan vekili ve Nef Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur’da yer aldı.

Erden Timur’un gözaltına alınmasının bahisle bağlantılı para trafiği ve kara para mevzuatı ile ilgili olduğu aktarılırken Gökhan Dinç’ten dikkat çekici bir açıklama geldi.

erden-timur-x856-cover.webp

“SERBEST KALMA İHTİMALİ SON DERECE YÜKSEK”

Erden Timur’un gözaltına alınmasını değerlendiren Gökhan Dinç, ifadesi alındıktan sonra serbest kalmasının beklendiğini dile getirdi.

Gökhan Dinç açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Veysel Şahin'in bir başka çalışanı üzerinden Erden Timur'un sahibi olduğu NEF projesinden 24 daire satın aldığı ve bu satın alma işlemiyle Türkiye'de kara parayı akladığına ilişkin iddialar var. Bu iddialara yönelik Erden Timur'un ifadesinin tekrar alınacağı, o yüzden gözaltı kararı uygulandığı ve bu ifade verdikten sonra da Adliye Sarayı koridorlarında Erden Timur'un ifadeden sonra serbest kalma ihtimalinin son derece yüksek olduğu konuşuluyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

