Bahis soruşturmasında bomba iddia: TFF o isimleri de açıklayacak

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığıyla koordineli olarak bahis soruşturmasına devam eden Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) son olarak 30 gözlemciyi PFDK’ya sevk etti. Aralarında üst klasman gözlemcilerinin de yer aldığı isimlerin bahis hesapları olduğu tespit edildi.

SORUŞTURMADA YENİ DALGA HAZIRLIĞI

Aktif hakemlerle başlayan bahis soruşturmasını futbolcular ve gözlemcilerle genişleten TFF yeni bir dalgaya hazırlanıyor. TFF daha önce yaklaşık 2 bine yakın hakem ve futbolcuya ağır cezalar vermişti.

SIRA FAAL OLMAYAN HAKEMLERDE

Bahis soruşturmalarını daha önceden açıklayan gazeteci Tahir Kum’un haberine göre TFF, önümüzdeki saatlerde son 5 yılda görev yapan ancak şu an aktif olmayan hakemleri açıklayacak.

FIFA KOKARTLI BİR İSİM DE VAR

Haberde ayrıca bahis oynadığı tespit edilen eski hakemlerden birinin de FIFA kokartlı olduğu belirtildi.

Tahir Kum konuya dair yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: