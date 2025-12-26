Bahis soruşturmasında bomba iddia: TFF o isimleri de açıklayacak

Bahis soruşturmasında bomba iddia: TFF o isimleri de açıklayacak
Yayınlanma:
Güncelleme:
Bahis soruşturmalarını önceden açıklayan gazeteci Tahir Kum'un iddiasına göre TFF, bahis dosyasını aktif olmayan hakemler üzerine genişletti. Federasyon, bahis oynayan eski hakemleri de isim isim açıklayacak.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığıyla koordineli olarak bahis soruşturmasına devam eden Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) son olarak 30 gözlemciyi PFDK’ya sevk etti. Aralarında üst klasman gözlemcilerinin de yer aldığı isimlerin bahis hesapları olduğu tespit edildi.

SORUŞTURMADA YENİ DALGA HAZIRLIĞI

Aktif hakemlerle başlayan bahis soruşturmasını futbolcular ve gözlemcilerle genişleten TFF yeni bir dalgaya hazırlanıyor. TFF daha önce yaklaşık 2 bine yakın hakem ve futbolcuya ağır cezalar vermişti.

thumbs-b-c-8a573e2e9289e2192ce138db9609bb47.jpg

SIRA FAAL OLMAYAN HAKEMLERDE

Bahis soruşturmalarını daha önceden açıklayan gazeteci Tahir Kum’un haberine göre TFF, önümüzdeki saatlerde son 5 yılda görev yapan ancak şu an aktif olmayan hakemleri açıklayacak.

tahirkum.jpg
Tahir Kum'dan flaş iddia

TFF kritik maça atadı: Saatler sonra bahis oynadığı anlaşıldıTFF kritik maça atadı: Saatler sonra bahis oynadığı anlaşıldı

FIFA KOKARTLI BİR İSİM DE VAR

Haberde ayrıca bahis oynadığı tespit edilen eski hakemlerden birinin de FIFA kokartlı olduğu belirtildi.
Tahir Kum konuya dair yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

  • TFF önümüzdeki saatlerde son 5 yılda görev yapan (aktif olmayan) hakemler arasında bahis hesabı olduğu tespit edilen isimleri PFDK’ya sevk edecek.
  • İçlerinde eski FIFA hakemi de var deniyor!
  • Hakemlerle birlikte, bahis hesapları olduğu tespit edilen temsilciler de yetişirse açıklanacak.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

İzlanda soğukları İstanbul'a kar getiriyor
İzlanda soğukları İstanbul'a kar getiriyor
66 meslek için belge şartı! 12 ay süre verildi
66 meslek için belge şartı! 12 ay süre verildi
Bankalardan peş peşe gelen uyarı mesajı korkuttu: Gören hemen hesabına baktı!
Bankalardan peş peşe gelen uyarı mesajı korkuttu: Gören hemen hesabına baktı!
Emekliye 60 bin lira! Tek şartı var!
Bakanlık 21 ili saat saat uyardı: Kar kalınlığı 20 santimi geçecek
Emekliye 5 lira yaptı: Başkan resmen açıkladı!
Emekliye 5 lira yaptı: Başkan resmen açıkladı!
Türkiye'nin en gözde yeri oldu: Turistler hücum etti yer bulan şanslı!
Türkiye'nin en gözde yeri oldu: Turistler hücum etti yer bulan şanslı!
Şişelenmiş su sandığınız kadar masum değil !
Ünlü bal markaları tek tek ifşa oldu!
Ünlü bal markaları tek tek ifşa oldu!
26 Ekim 2024'teki Kasımpaşa Samsun maçında ne olmuştu? İnanılmaz olay
Spor
Fethiyespor'dan Galatasaray maçı için özel karar
Fethiyespor'dan Galatasaray maçı için özel karar
’Erden Timur’un serbest kalma ihtimali yüksek’ diyerek açıkladı
’Erden Timur’un serbest kalma ihtimali yüksek’ diyerek açıkladı