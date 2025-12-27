Balıklı Rum Hastanesi'ndeki 'sahte reçete' soruşturmasında iddianame hazırlandı!

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında, Balıklı Rum Hastanesi’nde sahte reçete düzenlemek suretiyle kamu kurumlarını zarara uğrattıkları iddiasıyla aralarında doktor, tıbbi sekreter ve eczane personelinin de bulunduğu 5 kişi hakkında iddianame hazırlandı.

Hazırlanan iddianamede, sanıkların gerçeğe aykırı reçeteler düzenleyerek hem Sosyal Güvenlik Kurumu’na hem de Balıklı Rum Hastanesi Vakfı’na maddi zarar verdikleri öne sürüldü. İddianamede ayrıca, reçetelerin hastaların bilgisi ve onayı olmadan düzenlendiği ve ilaçların mevzuata uygun olmayan yollarla temin edildiği belirtildi.

Savcılık tarafından hazırlanan dilekçede, hastanede görevli Prof. Dr. Ayten E., tıbbi sekreter/sağlık personeli Nazan D., eczane kalfası Resul Ç. ile diğer şüphelilerin birlikte hareket ederek sahte reçete düzenledikleri ve bu şekilde resmi belgede sahtecilik suçunu işledikleri iddia edildi.

Eylemler sonucunda başta hastane olmak üzere birçok kişi ve kurumun zarar gördüğü vurgulandı.

İDDİANAME MAHKEMECE KABUL EDİLDİ

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nca hazırlanan iddianame, Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunuldu. Mahkeme tarafından kabul edilen iddianamede, Balıklı Rum Hastanesi Vakfı İktisadi İşletmesi ile Sosyal Güvenlik Kurumu müşteki sıfatıyla yer aldı.

46 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

Dosyada 18 kişi mağdur, 5 kişi ise şüpheli olarak gösterildi. Hazırlanan iddianamede, tutuklu sanıklar Ayten E. ve Nazan D.'nin; 'kamu görevlisinin resmi belgede sahtecilik', 'kişisel verileri hukuka aykırı şekilde ele geçirmek veya yaymak' ile 'kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık' suçlarını işledikleri iddiasıyla 13 yıl 9 aydan 46 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmaları talep edildi.

31 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Tutuklu sanık Resul Ç. ile tutuksuz sanık Ahmet H. ve firari sanık Cüneyt K. hakkında ise kişisel verilerin hukuka aykırı olarak ele geçirilmesi veya yayılması, kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık ve resmi belgede sahteciliğe yardım etme suçlarından 9 yıl 4 ay 15 günden 31 yıl 6 aya kadar hapis cezası istendi.

Ayrıca iddianamede, sanık Resul Ç.'nin uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçunu işlediği iddiasıyla, 7 yıl 6 aydan az olmamak üzere hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.

Öte yandan iddianamede; Eyyüp Ç., Yılmaz E. ve kimliği tespit edilemeyen bir kişi hakkında 'resmi belgede sahtecilik', 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'kamu kurum ve kuruluşlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık', 'kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık' ile 'kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak suçları' yönünden kovuşturmaya yer olmadığına karar verildiği ifade edildi.