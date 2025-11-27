Çocuk istismarına direnen doktora 112 milyonluk itibar suikastı! Balıklı Rum operasyonunda yanıt bekleyen sorular
21 Kasım’da İstanbul Balıklı Rum Hastanesi’nde görevli Çocuk Psikiyatristi Prof. Dr. Ayten Erdoğan, sekreteri ve bir eczane kalfasıyla birlikte gözaltına alındı.
Sahte reçete düzenleyerek SGK’yı 112 milyon TL zarara uğrattıkları iddiası ile basına haberler servis edildi. Ancak soruşturma dosyasında böyle bir zarar kalemi yer almadı.
112 MİLYON DİYE HABER SERVİS ETTİLER 112 BİN LİRA ÇIKTI
Tutuklanan Ayten Erdoğan hakkındaki müfettiş raporunda 112 bin 293 TL’lik zarar tespit edildiği ortaya çıktı.
Erdoğan'ın avukatı da savunmasında 112 milyon iddiasının açıkça yanlış olduğunu şu sözlerle anlattı:
"SGK Müfettişi yazısında SGK uğradığı kamu zararı 112 milyon değil 112 bin TL’dir. SGK yazısında açıkça bu zarar 112.293,33 TL olarak belirtilmektedir, müvekkilin bu zarar tamamen giderilmiştir, bu husustaki dekontun dosyaya eklenmesini istiyoruz. SGK’nın 112 milyon zarara uğratıldığı iddiası ciddi bir iddia ve tamamen gerçekle çelişir, müvekkilin işlemiş kabul edilen reçete düzenlemesi sırasında düzenlemiş olduğu reçetelerin tamamı takip ettiği hastalarına aittir,"
ZARARI DA ÖDEMİŞ!
Erdoğan'ın ayrıca bu zararı 200 bin TL olarak faiziyle birlikte ödediği de ortaya çıktı.
RUTİN İŞLEMLER YAPAN DOKTORU NEDEN İZLEDİLER?
Prof. Dr. Erdoğan’ın odasına beş yıl önce kamera yerleştirildiği ve telefonları dinlendiği öğrenildi.
Tapelerdeki ses kayıtlarına tek tek yanıt veren Erdoğan, hastalarının mağdur olmaması için bulunamayan ilaçların temininde yardımcı olmaya çalıştığını ifade etti.
Ses kayıtları ve ifadelere göre Erdoğan, Türkiye'de birçok doktorun 'bürokrasinin' hantallığını aşıp vatandaşın üstün sağlık alma yararı ilkesi çerçevesinde hastalara ilaç yazdığını ifade etti.
"Amacım çocukların ilaçsız kalmamasıydı" düşüncesini anlatan savunmalar yapan Erdoğan'ın suçlandığı ilaç yazımlarına ilişkin birçok defa şuna benzer ifadeler verdi:
"...amacım çocuğun ilaçsız kalıp çevrenin ve çocuğun mağdur olmamasıdır. SGK üzerinden reçete alma günü (1) hafta sonra olduğu için o zamana kadar bu reçeteyle parasıyla alım günü geldiğinde reçetesini yazayım demişimdir."
Sigortası olmayan, ilaç parasını ödeyemeyecek durumda olan hastalar için başka hastaların üzerine ilaç yazdığını ifade ettiği sorgu tutanaklarında görüldü.
Erdoğan’a yöneltilen tüm suçlamalar da birkaç kutu ilaç üzerinden yapıldı. Müfettiş raporuna göre bu ilaçlar zaten reçetesiz de alınabiliyor. Erdoğan ifadesinde bu ilaçların piyasadaki ücretleri nedeniyle sahte reçeteyle satılıp gelir elde edilmesinin mümkün olmadığını belirtti.
KENDİSİ VE KIZI İÇİN ALDIĞI İLAÇLAR BİLE SORULDU
Çocuk Esirgeme Kurumu'ndan evlat edinip büyüttüğü kızı ve kendisi için de yazılan ilaçlar Erdoğan'a soruldu.
Erdoğan kendisinin ve kızının kişisel hayatına ilişkin bu soruya da yanıtlamak zorunda bırakıldı. Erdoğan şunları ifade etti:
"Ben 15 yıldır raporlu olarak şeker hastalığım olduğundan Galvus med 1000 mg, Forziga ve Lantus insülin iğnesi ve tansiyon hastalığım için şu anda Normoril Fort ve insüline bağlı ölüm riskim olduğu için Euthyrox 75 mg... Victoza isimli ilaç çıktığında da para karşılığında alarak kullanmaya başladım. (...) P... isimli ilaç kızımın kullandığı ilaçtır. Bu ilacı da kızım için alıyordum."
Erdoğan tarafından sekretere verilen 1.900 TL ve fıstık paralarını da "suç iddiası" ile incelendi.
Erdoğan, kahvaltılık alışverişi için sekreterine ayda 1.000-2.000 TL verdiğini söyledi. Erdoğan, eczacı kalfasının Siirtli olması hasebiyle her sene memleketinden fıstık getirip çevresine sattığını belirterek kalfa arasındaki cüzi miktardaki para alışverişini de açıkladı.
Erdoğan, şeker hastalığı için kullandığı ve SGK'nın karşılamaması nedeniyle temin ettiği ilacın parasının da bu para trafiği için de olduğunu şu sözlerle açıkladı:
"Sekreterim Nazan DEMİREL' e vermiş olduğum 1.900 TL para benim hesabıma yatırması için vermiş olduğum paradır, yanımda fazla para olduğu zaman zaman Nazan' a hastane içerisinde bulunan bankamatikten yatırması için gönderdiğim olur, ayrıca Nazan' a küçük bir miktar para vermişim, işe başladığından beri kahvaltı için domates peynir kahve vs. alması için Nazan hanıma aylık 1.000 – 2.000 tl civarında bazen elden bazen hesabına yatırıyordum, çünkü malzemeleri Nazan Hanım alıyordu, bu para bundan ibarettir
Banka hareketlerinde görülen Resul' e yatırdığım 600 TL para Victoza isimli ilacımı sipariş etmişim, onun ödemesinden kalan tutardır. Veya daha önceden bahsetmiş olduğum gibi Siirt'ten getirmiş olduğu, hastane çalışanlarının da aldığı, benim de almış olduğum fıstık parası da olabilir.""
Dün Ali Kalkancı, bugün Kadir İstekli
Dosyada "yurt dışına ilaç gönderme" iddiası da yer aldı. Ancak Erdoğan, 14 yaşındaki Azeri bir hastasını yıllar önce tedavi ettiğini, halen takibini sürdürdüğünü, aralarında aile dostluğu oluştuğunu anlattı. Erdoğan, Azerbaycan'da tedavisinin takip ettiği hastasını şöyle anlattı:
"Azeri hasta baba Fahrettin A. anne Aygül A. Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde çalışırken o dönemde 14 yaşında olan oğulları delirmiş vaziyette Azerbaycan'dan tedavi bulamamışlar, buranın en iyi hastanesi Bakırköy diyerek gelmişler, ben de oranın şefi olduğum için bana getirdiler, hastaneye kayıt yaptırarak çocuklarını getirdiler, hastaneye yatırmaktan da çok korkuyorlardı, ben kendilerine merak etmeyin, her gün göreceğim, çocuğunuzu iyi ederim dedim, (...) o (7) yıl önce de bu hastalık ve aynı delirime atağı ile yanıma geldiler, onu da tedavi ettim, o da düzeldi ve halen tedavisi devam ediyor, arada ilacı bırakırsa atakları oluyor, bu aile geldiğinde bütün ilaçlarını Türkiye'den temin edip götürüyorlar."
YÜZ MİLYONLUK VURGUN DEDİLER BAKIN BU KADININ MAL VARLIĞI NEYMİŞ
Milyonlarca liralık vurgunla suçlanan Erdoğan, Kağıthane’de 1+1 evde oturduğu öğrenildi. Erdoğan, tüm mal varlığını da ifadesinde beyan etti. Erdoğan'ın beyan ettiği mal varlığının aksine bir delil görülmedi. Erdoğan mal varlığı hakkında şunları ifade etti:
"Üzerime kayıtlı olan Kayseri Pazarören Kasabasından annemden miras kalan... tarla... bulunmaktadır. Kağıthane/İSTANBUL sayılı adreste bulunan daireyi Ziraat Katılım Bankasından (8) yıllık kredi ile çektim... borcunu yeni bitirdim. Seyrantepe Mah. (...) sayılı adreste bulunan daireyi (10) yıllık kredi ile aldım, (2) yıldır ödüyorum, (8) yıl ödemem kaldı. Halen oturmuş olduğum daire de kiradır. Oturmuş olduğum bu 1+1 kiralık evde de 2010 yılında koruyucu aile olarak Çocuk Esirgeme Kurumundan aldığım üniversiteden mezun edip devlet memuru yaptığım manevi kızım Elif GÜNEL ile birlikte yaşarım"
Ayten Erdoğan, ifadesinin sonunda da şunları ifade etti:
"Hastalarımın yararına kendilerinin kullandıkları, takipte olan raporlu olan ilaçlarını almalarını sağlamak dışında hiçbir niyetim ve faaliyetim olmamıştır. Nazan . ve Resul .’e göndermiş olduğum paralar da bahsettiğim şekilde kahvaltı ve fıstık victoza için gönderdiğim paralardır, başka da bana bu kişilerden veya eczaneden gelen bir para olmamıştır. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum. Konu hakkında söyleyeceklerim bunlardan ibaret"
Erdoğan'ın yüzde 90 engeli olan altı kardeşi olduğu ve bakımlarını da üstlendiği öğrenildi.
ÇOCUK İSTİSMARINI KARŞI DİRENMİŞTİ! HEDEFDEYDİ
Vakit'in yazarı Hüseyin Üzmez, 16 sene önce 14 yaşındaki bir çocuğa tecavüz ettiği ortaya çıktı.
O dönem Adli Tıp Kurumu'nda çocuk psikiyatristi olan Ayten Erdoğan, mağdur çocuğun psikolojisinin bozulmadığı iddiasına itiraz etmiş, kurumdan istifa etmişti.
O dönem Erdoğan’ın mağdur bir çocuk için direnişi kamuoyunda takdir ile karşılanmıştı.
AVUKATININ SAVUNMASI
Erdoğan’ın avukatı, müvekkilinin 40 yılı aşkın hekimlik geçmişinde hiçbir suç ya da örgütsel faaliyetin parçası olmadığını belirtti.
Hakkında ortaya atılan iddiaların asılsız olduğunu vurgulayan savunmada, Erdoğan’ın yalnızca raporlu hastalarının tedavisine yönelik ilaç yazdığı, tanımadığı kişilerle hiçbir teması olmadığı, eczacı kalfasına yapılan para transferlerinin ise SGK kapsamı dışı ilaç bedelleri ve hasta katkı payı ödemeleri olduğu ifade edildi.
Reçetelerdeki olası hataların maddi hata sınırında olduğu belirtilerek, kamu zararının 112 milyon değil, 112 bin TL olduğu ve bu tutarın fazlasıyla ödendiği vurgulandı.
Erdoğan'ın mal varlığına da dikkat çeken avukat, böyle suçlamaların mesnetsiz olduğunu vurguladı. Erdoğan'ın avukatının savunması şöyle:
Müvekkilim 40 yılı aşkın bir süredir kamuda ve özel sektörde hizmette bulunmuştur. Tamamıyla meslekî faaliyetini gerçekleştirmiştir, hiçbir örgütsel faaliyet ya da suç faaliyeti içerisinde yer almamıştır.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınanlardan Eczacı Ahmet H., Cüneyt K., Eyüp . ve Yılmaz E.L isimleri hiç tanınmamaktadır, tanımadığı kişilerle de örgütsel bir ilişki içerisinde olması mümkün değildir, tanıdığı kişiler de tamamıyla meslekî faaliyeti kapsamında muhatap olduğu eczacı kalfası ve yanında çalışan tıbbî sekreteridir, müvekkili (7) kardeştir, kronik hastadır, kardeşleri de yüzde 90 engellidir, kardeşleri ile büyük bekar abla olarak kendisi ilgilenmektedir, kendi ve ailesinin kullandığı ilaçları eczacı kalfasına getirtmiştir, suçlamaya konu getirilen ilaçlar kendisine ve ailesine ait olan raporlu ilaçlardır.
Eczacı kalfasının hesabına yatırılan paralar müvekkilin SGK’nın ödeme kapsamı dışında olan ilaç bedelleri ile SGK’nın hasta katkı payı olan ödemeler ve birkaç kez Siirt’ten tüm hastaneye getirdiği gibi kendisine de parasızlığa fıstık aldığı için eczane kalfasına yaptığı cüz’i miktarda yapılan ödemelerdir.
Reçetelerde usulsüzlük yapması ve bu kapsamda para alması söz konusu değildir, yaşantısı bellidir, 1+1 evde oturmakta ve sahip olduğu evin halen kredisini ödemeye çalışmaktadır, müvekkilin başına bu durumun gelme sebebi sürekli ilaç alan raporlu ve çoğu da maddî durumu kötü olan hastaların tedavisi için gerekli olan ilaçlara sağlık hakkı gereği ulaşabilmesi için çaba göstermiş olmasıdır, bilerek ve isteyerek hiçbir suç işlenmemiştir.
Reçete sahipleri müvekkilin hastalarıdır, 3 kişilere reçete yazılmamıştır, kasten yapıldığını kabul etmemekle birlikte bir kısım reçete ve protokol numaralarında çok az sayıda karışıklık olması her doktorun yapabileceği sıradan hatalardır, müvekkilin düzenlediği reçetelerin tamamı takip ettiği hastalarına yöneliktir olup resmî belgede sahtecilik yapması söz konusu değildir, hastalar da verdikleri ifadelerde bu ilaçları aldıklarını ve çocuklarının kullandıklarını beyan etmişlerdir. Sahtecilik iddia edilen reçetelerin tek tek müvekkile gösterilip imza ve yazı örneklerinin incelenmesini, ilgililerin adlarına kabiliyetlerine haiz olup olmadığına, belgelerin bilimsel koşullar taşıyıp taşımadığına yönelik araştırma yapılmasını, bu konuda adlî tıptan rapor alınmasını talep ederiz, SGK müfettiş raporunda bir kısım müvekkilim Ayten ERDOĞAN’ın bilgisi dışında düzenlendiği belirtilmektedir, dolandırıcılık suçu unsurları itibariyle oluşmamıştır.
Müvekkilin ihlâl eder bir hareketi olmadığı gibi SGK’nın reçeteleri denetleme olanağı da ortadan kaldırılmamıştır. Müvekkilin kendine ya da başkalarına menfaat sağlaması söz konusu değildir.
SGK Müfettişi yazısında SGK uğradığı kamu zararı 112 milyon değil 112 bin TL’dir. SGK yazısında açıkça bu zarar 112.293,33 TL olarak belirtilmektedir, müvekkilin bu zarar tamamen giderilmiştir, bu husustaki dekontun dosyaya eklenmesini istiyoruz. SGK’nın 112 milyon zarara uğratıldığı iddiası ciddi bir iddia ve tamamen gerçekle çelişir, müvekkilin işlemiş kabul edilen reçete düzenlemesi sırasında düzenlemiş olduğu reçetelerin tamamı takip ettiği hastalarına aittir, SGK’yı aldatıcı nitelikte hileli bir durum yoktur, bazı hastalara pandemi nedeniyle reçete yazılması kontrol ve muayenelerinin yapılması o dönemdeki yasal prosedüre uygun olarak yapılmıştır, müvekkilin zaten pandemiden bu yıla kadar uzun sürede raporlu ilaçlar, reçeteler alma imkânı da tanındığı için herhangi bir sahte reçete olması olanağı yoktur.
Müvekkilin hatalı işlem yapması mümkündür ama hiçbir zaman kasıtlı hareket etmemiş, suç işlenmemiştir, zaten bu konuda SGK müfettişlerine ve Tabip Odası İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü’ne beyanlarda bulunmuştur, SGK müfettişlerinin de tespit ettiği üzere hastaların tamamı müvekkilin takip ettiği hastalardır, yazılan ilaçlar da hastaların başvurusu üzerine tedavisi için yazılmış ve hastalar tarafından teslim alınmıştır. Müvekkilim Resul Ç'ye yönlendirecek yahancı yurtdışı kişilerle ilgi saptanması kesinlikle söz konusu değildir, hangi ilacın hangi tarihte kime satıldığına yönelik, menfaatin kim tarafından nasıl temin ettiğine dair hiçbir somut delil yoktur, bir tek müvekkilinin yıllardır çocuklarını takip ettiği artık eğit git aile dostu olduğu, parasal ilişkisinin olmadığı Azeri aile ile ilgili görüşme olmuştur, o da parasız Azeri aile tarafından alıp kullanılan kendi ilaçlarıdır, müvekkilimin bu aileyle, müvekkil ile alakası yoktur.
Azeri aileden isimleri dosyaya bildirildik, istenildiğinde şahitlik için çağrılabilirler, bunun dışında yabancıya ilaç verme veya satma durumu yoktur, müvekkilimin 21.11.2025 tarihinde arama ve konuyla işlem yapılmak göz altına alınmıştır, müvekkilim alanında uzman tanınmış bir doktordur, çağrıldığında her zaman ifadeye gelebilecek iken 112 bin TL için 5 yıl öncesine ait bir soruşturma dosyasından gözaltına alınması hukuka aykırıdır, müvekkilimin bir muayenehanesi ve düzenli kayıt ettiği ağır hastaları vardır, dolayısıyla hastaları müvekkilik muayenehaneye ulaşamamıştır, bu eylemlerin 2017-2020 yıllarında işlendiği iddia edilmektedir, müvekkilimin gözaltına alınması soruşturma yönünden zorunlu değildir, suçu işlediğine dair en küçük bir somut delil yoktur, müvekkilim 63 yaşında olup şeker, kalp ve tansiyon hastası olup sürekli insülin iğnesi yapmaktadır, dolayısıyla sağlığı açısından gözaltında tutulması uygun değildir, müvekkilim Sağlık Bakanlığı Meslekî Sorumluluk Kurumundan soruşturma izni alınmamıştır.
Çünkü hastaların muayenesi sonucu reçete düzenlenmiş ve kendisi de teşhis ve tedaviye yönelmiştir. Müvekkilimin Bursa’da muayenehanesi vardır, az sayıda bir takım reçetelerde usule eksiklikler ve hatalı işlemlerin olması suç işlediği anlamına gelmemektedir, eczacı kalfasının müvekkile getirdiği iddia edilen ilaçlar müvekkilinin kendisinin ve aile fertlerinin raporlu ilaçlarıdır, suç işleme kapsamında hiçbir para alışverişi ya da ödemesi yoktur, mal varlığı bellidir, usulsüz bir işe kar amaçlı yoktur.
SGK raporlarında oluştuğu iddia edilen zarar 112.293,33 TL’dir, müvekkili suçu kabul etmemekle birlikte kanunî yolu açık bırakılarak 204.087,84 TL ödeyerek iddia edilen kamu zararını gidermiştir, iddia edilen suçlar oluşmamıştır, müvekkil kasten hareket etmemiştir, suç hiçbir şekilde kabul etmemekle birlikte müvekkilin kamu zararını gidermiş olması etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanması gerekmektedir, bu durumda bir ceza için herhangi bir olumsuz durum olduğu düşünüldüğünde dahi cezasında 2/3 indirim uygulanacaktır.
Dolayısıyla CMK’nın hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ilişkin hükümleri, iddia olunan suç tarihinin 2020 yılı öncesi olduğu da dikkate alındığında ve 5275 sayılı Kanun hükümlerinde 2020 yılında değişiklikler de dikkate alındığında müvekkile atfedilen suçların hiçbir yatarı yoktur. Müvekkilin KAÇMA şüphesi yoktur, işinin başındadır, gözaltında tutulmasını gerektiren şartlar hiçbir şekilde oluşmamıştır, ifadesinin alınmasından sonrası müvekkilin adlî kontrol ya da tutuklamaya sevk edilmeden bir an önce serbest bırakılmasını talep ediyoruz"