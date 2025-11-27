Çocuk istismarına direnen doktora 112 milyonluk itibar suikastı! Balıklı Rum operasyonunda yanıt bekleyen sorular

21 Kasım’da İstanbul Balıklı Rum Hastanesi’nde görevli Çocuk Psikiyatristi Prof. Dr. Ayten Erdoğan, sekreteri ve bir eczane kalfasıyla birlikte gözaltına alındı.

Sahte reçete düzenleyerek SGK’yı 112 milyon TL zarara uğrattıkları iddiası ile basına haberler servis edildi. Ancak soruşturma dosyasında böyle bir zarar kalemi yer almadı.

112 MİLYON DİYE HABER SERVİS ETTİLER 112 BİN LİRA ÇIKTI

Tutuklanan Ayten Erdoğan hakkındaki müfettiş raporunda 112 bin 293 TL’lik zarar tespit edildiği ortaya çıktı.

Erdoğan'ın avukatı da savunmasında 112 milyon iddiasının açıkça yanlış olduğunu şu sözlerle anlattı:

"SGK Müfettişi yazısında SGK uğradığı kamu zararı 112 milyon değil 112 bin TL’dir. SGK yazısında açıkça bu zarar 112.293,33 TL olarak belirtilmektedir, müvekkilin bu zarar tamamen giderilmiştir, bu husustaki dekontun dosyaya eklenmesini istiyoruz. SGK’nın 112 milyon zarara uğratıldığı iddiası ciddi bir iddia ve tamamen gerçekle çelişir, müvekkilin işlemiş kabul edilen reçete düzenlemesi sırasında düzenlemiş olduğu reçetelerin tamamı takip ettiği hastalarına aittir,"

ZARARI DA ÖDEMİŞ!

Erdoğan'ın ayrıca bu zararı 200 bin TL olarak faiziyle birlikte ödediği de ortaya çıktı.

RUTİN İŞLEMLER YAPAN DOKTORU NEDEN İZLEDİLER?

Prof. Dr. Erdoğan’ın odasına beş yıl önce kamera yerleştirildiği ve telefonları dinlendiği öğrenildi.

Tapelerdeki ses kayıtlarına tek tek yanıt veren Erdoğan, hastalarının mağdur olmaması için bulunamayan ilaçların temininde yardımcı olmaya çalıştığını ifade etti.

Ses kayıtları ve ifadelere göre Erdoğan, Türkiye'de birçok doktorun 'bürokrasinin' hantallığını aşıp vatandaşın üstün sağlık alma yararı ilkesi çerçevesinde hastalara ilaç yazdığını ifade etti.

"Amacım çocukların ilaçsız kalmamasıydı" düşüncesini anlatan savunmalar yapan Erdoğan'ın suçlandığı ilaç yazımlarına ilişkin birçok defa şuna benzer ifadeler verdi:

"...amacım çocuğun ilaçsız kalıp çevrenin ve çocuğun mağdur olmamasıdır. SGK üzerinden reçete alma günü (1) hafta sonra olduğu için o zamana kadar bu reçeteyle parasıyla alım günü geldiğinde reçetesini yazayım demişimdir."

Sigortası olmayan, ilaç parasını ödeyemeyecek durumda olan hastalar için başka hastaların üzerine ilaç yazdığını ifade ettiği sorgu tutanaklarında görüldü.

Erdoğan’a yöneltilen tüm suçlamalar da birkaç kutu ilaç üzerinden yapıldı. Müfettiş raporuna göre bu ilaçlar zaten reçetesiz de alınabiliyor. Erdoğan ifadesinde bu ilaçların piyasadaki ücretleri nedeniyle sahte reçeteyle satılıp gelir elde edilmesinin mümkün olmadığını belirtti.

KENDİSİ VE KIZI İÇİN ALDIĞI İLAÇLAR BİLE SORULDU

Çocuk Esirgeme Kurumu'ndan evlat edinip büyüttüğü kızı ve kendisi için de yazılan ilaçlar Erdoğan'a soruldu.

Erdoğan kendisinin ve kızının kişisel hayatına ilişkin bu soruya da yanıtlamak zorunda bırakıldı. Erdoğan şunları ifade etti:

"Ben 15 yıldır raporlu olarak şeker hastalığım olduğundan Galvus med 1000 mg, Forziga ve Lantus insülin iğnesi ve tansiyon hastalığım için şu anda Normoril Fort ve insüline bağlı ölüm riskim olduğu için Euthyrox 75 mg... Victoza isimli ilaç çıktığında da para karşılığında alarak kullanmaya başladım. (...) P... isimli ilaç kızımın kullandığı ilaçtır. Bu ilacı da kızım için alıyordum."

Erdoğan tarafından sekretere verilen 1.900 TL ve fıstık paralarını da "suç iddiası" ile incelendi.

Erdoğan, kahvaltılık alışverişi için sekreterine ayda 1.000-2.000 TL verdiğini söyledi. Erdoğan, eczacı kalfasının Siirtli olması hasebiyle her sene memleketinden fıstık getirip çevresine sattığını belirterek kalfa arasındaki cüzi miktardaki para alışverişini de açıkladı.

Erdoğan, şeker hastalığı için kullandığı ve SGK'nın karşılamaması nedeniyle temin ettiği ilacın parasının da bu para trafiği için de olduğunu şu sözlerle açıkladı:

"Sekreterim Nazan DEMİREL' e vermiş olduğum 1.900 TL para benim hesabıma yatırması için vermiş olduğum paradır, yanımda fazla para olduğu zaman zaman Nazan' a hastane içerisinde bulunan bankamatikten yatırması için gönderdiğim olur, ayrıca Nazan' a küçük bir miktar para vermişim, işe başladığından beri kahvaltı için domates peynir kahve vs. alması için Nazan hanıma aylık 1.000 – 2.000 tl civarında bazen elden bazen hesabına yatırıyordum, çünkü malzemeleri Nazan Hanım alıyordu, bu para bundan ibarettir Banka hareketlerinde görülen Resul' e yatırdığım 600 TL para Victoza isimli ilacımı sipariş etmişim, onun ödemesinden kalan tutardır. Veya daha önceden bahsetmiş olduğum gibi Siirt'ten getirmiş olduğu, hastane çalışanlarının da aldığı, benim de almış olduğum fıstık parası da olabilir.""

Dün Ali Kalkancı, bugün Kadir İstekli

Dosyada "yurt dışına ilaç gönderme" iddiası da yer aldı. Ancak Erdoğan, 14 yaşındaki Azeri bir hastasını yıllar önce tedavi ettiğini, halen takibini sürdürdüğünü, aralarında aile dostluğu oluştuğunu anlattı. Erdoğan, Azerbaycan'da tedavisinin takip ettiği hastasını şöyle anlattı:

"Azeri hasta baba Fahrettin A. anne Aygül A. Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde çalışırken o dönemde 14 yaşında olan oğulları delirmiş vaziyette Azerbaycan'dan tedavi bulamamışlar, buranın en iyi hastanesi Bakırköy diyerek gelmişler, ben de oranın şefi olduğum için bana getirdiler, hastaneye kayıt yaptırarak çocuklarını getirdiler, hastaneye yatırmaktan da çok korkuyorlardı, ben kendilerine merak etmeyin, her gün göreceğim, çocuğunuzu iyi ederim dedim, (...) o (7) yıl önce de bu hastalık ve aynı delirime atağı ile yanıma geldiler, onu da tedavi ettim, o da düzeldi ve halen tedavisi devam ediyor, arada ilacı bırakırsa atakları oluyor, bu aile geldiğinde bütün ilaçlarını Türkiye'den temin edip götürüyorlar."

YÜZ MİLYONLUK VURGUN DEDİLER BAKIN BU KADININ MAL VARLIĞI NEYMİŞ

Milyonlarca liralık vurgunla suçlanan Erdoğan, Kağıthane’de 1+1 evde oturduğu öğrenildi. Erdoğan, tüm mal varlığını da ifadesinde beyan etti. Erdoğan'ın beyan ettiği mal varlığının aksine bir delil görülmedi. Erdoğan mal varlığı hakkında şunları ifade etti:

"Üzerime kayıtlı olan Kayseri Pazarören Kasabasından annemden miras kalan... tarla... bulunmaktadır. Kağıthane/İSTANBUL sayılı adreste bulunan daireyi Ziraat Katılım Bankasından (8) yıllık kredi ile çektim... borcunu yeni bitirdim. Seyrantepe Mah. (...) sayılı adreste bulunan daireyi (10) yıllık kredi ile aldım, (2) yıldır ödüyorum, (8) yıl ödemem kaldı. Halen oturmuş olduğum daire de kiradır. Oturmuş olduğum bu 1+1 kiralık evde de 2010 yılında koruyucu aile olarak Çocuk Esirgeme Kurumundan aldığım üniversiteden mezun edip devlet memuru yaptığım manevi kızım Elif GÜNEL ile birlikte yaşarım"

Ayten Erdoğan, ifadesinin sonunda da şunları ifade etti:

"Hastalarımın yararına kendilerinin kullandıkları, takipte olan raporlu olan ilaçlarını almalarını sağlamak dışında hiçbir niyetim ve faaliyetim olmamıştır. Nazan . ve Resul .’e göndermiş olduğum paralar da bahsettiğim şekilde kahvaltı ve fıstık victoza için gönderdiğim paralardır, başka da bana bu kişilerden veya eczaneden gelen bir para olmamıştır. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum. Konu hakkında söyleyeceklerim bunlardan ibaret"

Erdoğan'ın yüzde 90 engeli olan altı kardeşi olduğu ve bakımlarını da üstlendiği öğrenildi.

ÇOCUK İSTİSMARINI KARŞI DİRENMİŞTİ! HEDEFDEYDİ

Vakit'in yazarı Hüseyin Üzmez, 16 sene önce 14 yaşındaki bir çocuğa tecavüz ettiği ortaya çıktı.

O dönem Adli Tıp Kurumu'nda çocuk psikiyatristi olan Ayten Erdoğan, mağdur çocuğun psikolojisinin bozulmadığı iddiasına itiraz etmiş, kurumdan istifa etmişti.

O dönem Erdoğan’ın mağdur bir çocuk için direnişi kamuoyunda takdir ile karşılanmıştı.

AVUKATININ SAVUNMASI

Erdoğan’ın avukatı, müvekkilinin 40 yılı aşkın hekimlik geçmişinde hiçbir suç ya da örgütsel faaliyetin parçası olmadığını belirtti.

Hakkında ortaya atılan iddiaların asılsız olduğunu vurgulayan savunmada, Erdoğan’ın yalnızca raporlu hastalarının tedavisine yönelik ilaç yazdığı, tanımadığı kişilerle hiçbir teması olmadığı, eczacı kalfasına yapılan para transferlerinin ise SGK kapsamı dışı ilaç bedelleri ve hasta katkı payı ödemeleri olduğu ifade edildi.

Reçetelerdeki olası hataların maddi hata sınırında olduğu belirtilerek, kamu zararının 112 milyon değil, 112 bin TL olduğu ve bu tutarın fazlasıyla ödendiği vurgulandı.

Erdoğan'ın mal varlığına da dikkat çeken avukat, böyle suçlamaların mesnetsiz olduğunu vurguladı. Erdoğan'ın avukatının savunması şöyle: