Korkunç cinayetin detayları dehşete düşürdü! 26 sopa darbesiyle katletmişler

Mardin’in Artuklu ilçesine bağlı 13 mart Mahallesi’nde, 21 Haziran 2024 tarihinde meydana gelen olayda, 5 çocuk babası Resul Derin, evinden çıkıp işine gittiği sırada arkasından yaklaşan 2 kişi tarafından çekiç ve sopayla dövülerek katledildi. Olay, bir iş yerinin güvenlik kamerasına da saniye saniye yansıdı.

Alışveriş tutarı yüzünden akrabasını öldürdü

Söz konusu görüntülerde, yolda yürüyen Derin’e arkasından koşarak gelen kişilerin ellerindeki çekiç ve sopayla vurmaya başladığı, ilk darbede düşen Resul Derin’e defalarca vuran şüphelilerin, çevredekilerin gelmesiyle kaçarak uzaklaştığı görüldü. Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında polis ekipleri, kimlikleri tespit edilen Abdulvahap Acet ve kuzeni Selahattin Acet’i otomobille kaçtıkları Kızıltepe ilçesinde yakalayarak gözaltına aldı.

Şüphelilerin aracında 2 tabanca, 2 şarjör ve 30 mermi ele geçirildi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkeme tarafından ‘Kasten öldürme’ suçundan tutuklandı.

“BİR ANLIK SİNİRLE OLDU”

Selahattin Acet, emniyet ve savcılıkta verdiği ifadesinde “Olaydan 1 ay önce Derik’te Tarlacık köyünde, benim köyümde 2 genç ile maktulün köyünden 2 genç arasında tartışma çıkmış, çıkan tartışma sonrası benim köylülerim ile Resul Derin’in köylüleri ile akrabaları arasında büyük çaplı kavga çıkmıştı. Çıkan kavgada kardeşim N.A. ciddi şekilde yaralanmıştı. Ayrıca annem Z.A. da yaralanmıştı. Maktul beni gördü ve beni tanıdı. Bana küfretti, bir anlık sinir ile oldu” ifadelerini kullandı.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI VERİLDİ!

Mardin 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde 12 Aralık 2025 tarihinde görülen davanın 4’üncü duruşmasında mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Abdulvahap Acet ve Selahattin Acet’e ‘Tasarlayarak kasten adam öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesine hükmedildi.

GEREKÇELİ KARAR AÇIKLANDI!

Mahkeme, gerekçeli kararını da açıklarken kararda; sanık Selahattin Acet’in Mardin’in Derik ilçesinden Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesine giderek Abdulvahap Acet ile buluştuğu, sanıkların Resul Derin’i öldürme kastıyla Mardin’e geldiklerinin tutanaklarla sabit olduğu vurgulandı. Sanıkların, maktulün bulunduğu mahallede araçla dolaşarak keşif yaptıkları, maktulün evini ve güzergahını görebilecek konumda araç içinde ve bir kafede bekledikleri de ifade edilen kararda, şahısların, Derin’in evden çıkmasıyla kafeden hızla ayrılıp araca bindikleri ve maktulü yavaş şekilde takip ettikleri belirtildi.

YERE DÜŞÜNCE VURMAYA DEVAM ETMİŞLER!

Gerekçeli kararda, sanıkların araçtan inerek maktulün arkasından koştuğu, maktulün sanıklara yüzünü dönme imkanı olmaksızın ekseriyeti başına olmak üzere yaklaşık 26 sopa darbesiyle saldırdıkları, yere düştükten sonra da vurmaya devam ettikleri, bu durumun otopsi raporuyla da sabit olduğu kaydedildi.

Mahkeme, söz konusu eylemin öncesi, oluşu ve sonrası ile sanıkların olay yerinden araçla kaçış biçimi dikkate alındığında fikir ve eylem birliği içinde hareket ettiklerinin kabul edildiğini ifade ederek sanıkların gündüz vakti, şehrin merkezi sayılabilecek bir noktada çoklu sopa darbeleriyle saldırıyı gerçekleştirdikleri, olay sonrası kamera görüntüleri ve araç izleme tutanaklarıyla sabit şekilde önce Diyarbakır ardından Kızıltepe-Viranşehir istikametine kaçtıklarını ifade etti.

Para ödediği evi alamayınca müteahhidin oğlunu öldürdü! Aynı silahla intihar etti

Kararda ayrıca, sanıkların kendi iradeleriyle teslim olmadıkları, 112’yi aramak gibi bir davranışta bulunmadıkları ve pişmanlıklarını ortaya koyan bir tutum sergilemedikleri belirtilerek TCK 62/1 kapsamında takdiri indirim uygulanmadığı belirtildi.