Para ödediği evi alamayınca müteahhidin oğlunu öldürdü! Aynı silahla intihar etti

Adana Çukurova'da Soner Sucu, 10 yıl boyunca parasını ödediği evi teslim etmediğini öne sürerek müteahhidin oğlunu öldürdü. 32 yaşındaki adam, ardından aynı silahla intihar etti.

EVİNİ TESLİM ETMEYEN FİRMAYI BASTI

İddiaya göre Soner Sucu, R.Y.'ye ait inşaat şirketinden ev almak için 10 yıl boyunca düzenli olarak ödeme yaptı. Fakat evi geçen sürede bir türlü teslim alamayan Sucu, bunun üzerine R.Y.'nin Güzelyalı Mahallesi'ndeki inşaat firmasına gitti.

ÖNCE MÜTEAHHİDİN OĞLUNU SONRA KENDİNİ VURDU

Burada, Soner Sucu ile müteahhittin oğlu Ramazan Can Yıldırım arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile Sucu, tabanca ile önce Ramazan Can Yıldırım'ın, ardından da kendi başına ateş etti.

Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Soner Sucu'nun olay yerinde yaşamını yitirdiği tespit edilirken, yaralanan Ramazan Can Yıldırım ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yıldırım da hastanede hayatını kaybetti.

Cenazeler otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.