Al sana af! 1 hafta önce tahliye oldu, 2 kişiyi öldürdü

Balıkesir’in Gömeç ilçesinde bir restorana düzenlenen silahlı saldırıda yaşamını yitirenlerin sayısı ikiye çıktı. Cezaevinden afla tahliye edildiği öğrenilen saldırgan tutuklanırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Olay, 31 Aralık gecesi ilçedeki bir restoranda meydana geldi. İddiaya göre 42 yaşındaki Gürkan T., restoranda alkollü içki talebinde bulundu. İşletme sahibi Ahmet E.’nin bu isteği geri çevirmesi üzerine Gürkan T. mekândan ayrıldı.

Kısa süre sonra otomobilinden aldığı tüfekle geri dönen şüpheli, restoranda bulunanlara rastgele ateş açtı. Açılan ateş sonucu Gömeç Belediyesi çalışanı Hasan Durka ile Zafer Aydoğdu ve işletme sahibi Ahmet E. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Hasan Durka’nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralılar Zafer Aydoğdu ve Ahmet E. ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Saldırı sonrası kaçan şüpheli, jandarma ekiplerinin çalışmasıyla kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı ve sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Tedavisinin ardından taburcu edilen Ahmet E.’nin durumunun iyi olduğu öğrenilirken, ağır yaralı olan Zafer Aydoğdu hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Böylece saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı ikiye yükseldi.

Tutuklanan Gürkan T. hakkında başlatılan soruşturmanın devam ettiği ifade edildi.