Son Dakika | İktidarın af paketi yürürlükte! Tahliyeler başladı

Yayınlanma:
Son dakika... AKP iktidarının TBMM'den geçirdiği 11. Yargı Paketi kapsamında tahliyeler başladı. Adalet Bakanı Yılma

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç:

Kasten öldürme suçlarının üstsoy veya altsoydan birine ya da eş, boşandığı eş veya kardeşe, çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye ya da kadına karşı işlenmesi, Deprem nedeniyle bina veya diğer yapıların yıkılması, çökmesi ya da hasar alması sonucu meydana gelen öldürme suçları, Cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, Terör suçları ve örgüt faaliyeti kapsamında işlenen suçlar bu düzenlemenin dışında tutulmuştur. Ceza İnfaz Kurumlarında hazırlıklar tamamlanmış olup bugün itibariyle düzenlemeden faydalanacak hükümlülerin işlemleri başlatılmıştır.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

