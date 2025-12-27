İktidarın 'af paketinden' çıktı: Soma ve Ermenek'in sorumluları da yararlanabilecek!
TBMM'de kabul edilen 11. Yargı Paketi kapsamında cezaevlerinden tahliyeler başladı. Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren paketten, deprem kaynaklı meydana gelen öldürme suçlarından hüküm giyenler çıkarılmıştı.
söz konusu af düzenlemesinin ayrıntılarını kaleme aldı. Deprem suçları başlığının halen tartışmalı olduğunu savunan Tahincioğlu'nun yazısında
Düzenlemede “deprem nedeniyle bina veya diğer yapıların yıkılması, çökmesi ya da hasar alması sonucu meydana gelen öldürme suçları” maddesinin yer aldığını belirten Tahincioğlu, ölümlerin olmadığı yıkımlar ceza indirimi kapsamında kaldığını ve bina yıkılmışsa ve ölüm yoksa, sorumluların ceza indiriminden yararlanabildiğine dikkat çekti. Öte yandan söz konusu maddenin ölümün depremden kaynaklı olduğunun teyit edilmesi gerektiğinin altı çizildi.
SOMA, ERMENEK VE İŞ CİNAYETLERİ...
Böyle bir kayıt yoksa sorumluların yine indirim kapsamında olduğunu kaleme alan Tahincioğlu'nun yazısında şu ifadelere yer verildi:
Depremden sonra bazı hastanelerde panikten dolayı bebeklerin, ağır hastaların ölüme terk edildiği, bir bölümünün yaşamlarını bu nedenle kaybettikleri haberleri geldi.
Bu ölümler depremde bina çökmesinden kaynaklanmadı. Misal bu olayın sorumluları indirim kapsamında. Ya da bir bilirkişi raporunda binanın mevzuata uygun yapıldığı ama depremin büyüklüğü nedeniyle çöktüğü gibi bir tespit yapılmış ve mahkeme buna katılmışsa düzenleme yine tartışmalı hale geliyor. Düzenlemenin barındırdığı eşitsizlikler başka bir tartışma konusu.
Depremden kaynaklı ölümler ceza indirimi kapsamı dışında yasaya göre. Ama misal Soma, Ermenek gibi maden facialarından kaynaklı ölümlerin sorumluları ceza indiriminden yararlanıyor. Ağır trafik kazalarının sorumluları yararlanıyor. Ağır inşaat kazalarının sorumluları yararlanıyor. Ağır iş kazalarının sorumluları yararlanıyor. En vahimi, hırsızlık vb. bir nedenle ya da sadece sinirlendiği için birini öldürenler yararlanıyor. Düşünün, açık ve seçik biçimde cinayet işleyen hatta defalarca cinayet işleyenle, kendini savunurken birinin ölümüne neden olan, hatayla suç işleyen aynı durumda. İkisi de aynı düzenlemeden yararlanabiliyor.