İktidarın 'af paketinden' çıktı: Soma ve Ermenek'in sorumluları da yararlanabilecek!

TBMM'de kabul edilen 11. Yargı Paketi kapsamında cezaevlerinden tahliyeler başladı. Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren paketten, deprem kaynaklı meydana gelen öldürme suçlarından hüküm giyenler çıkarılmıştı.

T24'ten Gökçer Tahincioğlu söz konusu af düzenlemesinin ayrıntılarını kaleme aldı. Deprem suçları başlığının halen tartışmalı olduğunu savunan Tahincioğlu'nun yazısında

Düzenlemede “deprem nedeniyle bina veya diğer yapıların yıkılması, çökmesi ya da hasar alması sonucu meydana gelen öldürme suçları” maddesinin yer aldığını belirten Tahincioğlu, ölümlerin olmadığı yıkımlar ceza indirimi kapsamında kaldığını ve bina yıkılmışsa ve ölüm yoksa, sorumluların ceza indiriminden yararlanabildiğine dikkat çekti. Öte yandan söz konusu maddenin ölümün depremden kaynaklı olduğunun teyit edilmesi gerektiğinin altı çizildi.

SOMA, ERMENEK VE İŞ CİNAYETLERİ...

Böyle bir kayıt yoksa sorumluların yine indirim kapsamında olduğunu kaleme alan Tahincioğlu'nun yazısında şu ifadelere yer verildi: