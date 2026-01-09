Altın kaçaklığına yeni dalga operasyon! Yedi büyük şirkete eş zamanlı baskın

Son dakika... İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü altın kaçakçılığı soruşturması kapsamında bu sabah 7 büyük şirkete baskın yapıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinasyonunda yürütülen altın kaçakçılığı soruşturmasında yeni bir operasyon dalgası başlatıldı. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sabah saatlerinde 7 büyük şirkete eş zamanlı baskın düzenledi.

Soruşturmanın bu aşamasında, değerli maden sektöründe tanınan şirketler hedef alındı. Operasyon yapılan firmalar arasında ALEKS Metal / Aleks Kıymetli Madenler, AgaHolding ve AgaBullion Kıymetli Madenler A.Ş. gibi isimler yer aldı.

İktidar medyasından Sabah'ın haberine göre; Jandarma timleri, şirket merkezlerinin yanı sıra şirket yöneticilerinin evlerinde de arama yaptı. Şirket sahiplerinden yedi kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldığı, dijital veriler ve muhasebe kayıtlarına el konulduğu öğrenildi.

Geçmişte İstanbul Altın Rafinerisi’ne yönelik düzenlenen operasyonun ardından kamuoyunun dikkatini çeken soruşturma, yeni deliller doğrultusunda genişletildi.

