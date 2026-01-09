Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, “Casperlar” olarak bilinen silahlı suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturmada yeni bir aşamaya geçildi. Örgütün lideri olduğu belirtilen “Hamuş” kod adlı İsmail Atız’ın da aralarında bulunduğu 145’i tutuklu 223 sanık hakkında iddianame hazırlandı.

Savcılık açıklamasına göre, örgüt üyelerinin İstanbul başta olmak üzere birçok ilde; adam öldürme, adam öldürmeye teşebbüs, örgüt propagandası yapma, silahlı tehdit, yağma, hırsızlık, sahtecilik, yangın çıkarma ve genel güvenliği tehlikeye sokma gibi ağır suçlara karıştıkları tespit edildi.

Soruşturma kapsamında yapılan son değerlendirmelerde örgütün faaliyetlerinin hâlen sürdüğü belirlendi. Ayrıca Instagram üzerinden örgüt propagandası yapan yeni şüpheliler tespit edildi.

Casperlar'ın insan kaynağı ortaya çıktı: Biz seni bedavaya mı yedirip içiriyoruz

Bu çerçevede, aralarında İstanbul, Ankara, İzmir, Diyarbakır ve Antalya'nın da bulunduğu 21 ilde, 117 şüpheli için 223 farklı adrese yönelik arama, el koyma, yakalama ve gözaltı işlemleri için İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne talimat verildi.

ÇOCUKLARI TUZAĞA DÜŞÜRENLER YAKALANDI

Operasyonun detaylarını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, X hesabından paylaştı:

"İstanbul merkezli 21 ilde elebaşılığını yurt dışında (cezaevinde) bulunan şahsın yaptığı Organize Suç Örgütüne yönelik bu sabah eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarımızda 96 şüpheliyi yakaladık. Bu organize suç örgütü üyelerinin işleyebileceği yağma, kasten yaralama gibi suçlardan vatandaşlarımızın zarar görmesini engelledik. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde yapılan çalışmalar sonucu; İstanbul merkezli Ankara, İzmir, Diyarbakır, Antalya, Amasya, Ordu, Düzce, Elazığ, Şanlıurfa, Trabzon, Mardin, Tokat, Sinop, Bitlis, Samsun, Çanakkale, Sakarya, Adıyaman, Malatya ve Tekirdağ’da bu sabah eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; Genellikle yaşı küçük şahısları örgütün hücre evlerine yerleştirdikleri,

Bu şahısları çalıntı araç veya motosikletle kasten yaralama, iş yeri kurşunlama ve yağma amacıyla tehdit eylemlerinde kullandıkları,

Sosyal medya platformları üzerinden lüks yaşam ve yüksek kazanç vaadiyle suç örgütlerine üye kazandırmaya çalıştıkları ve örgütün propagandasını yaptıkları tespit edildi. Organize suç örgütlerine yönelik mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığımızı, İstanbul Emniyet Müdürümüzü ve emeği geçenleri tebrik ediyorum."

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açıklaması şöyle: