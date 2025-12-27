Son Dakika | Güllü'nün kızı Tuğyan'ın uyuşturucu test sonucu açıklandı

Son dakika... Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter ve arkadaşı Sultan Nur Ulu'nun uyuşturucu test sonucu açıklandı.

Şarkıcı Güllü’nün şüpheli ölümüne ilişkin soruşturmada dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Tuğyan Ülkem Gülter ile Sultan Nur Ulu’dan saç ve kan örnekleri alındı. Örnekler analiz için Bursa Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

CNN Türk'ten Merve Tokaz'ın haberine göre; hazırlanan raporda, “Yukarıda belirtilen yöntemlerle yapılan analiz sonucu; sistematiğimizdeki uyuşturucu-uyarıcı maddeler ile ilaç etken maddeleri bulunamamıştır” ifadesine yer verildi.

Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter ile arkadaşı Sultan Nur Ulu’nun olay gecesi uyuşturucu etkisinde oldukları iddiası gündem olmuştu.

Güllü’nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter de savcılık ifadesinde “Ablam ve Sultan uyuşturucu madde kullanmış olabilir” demişti.

OĞLUNUN AVUKATLARI BAROYA BAŞVURMUŞTU

Yalova’da 26 Eylül’de evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden şarkıcı Güllü’nün ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma devam ediyor. Olay sonrası kızı Tuğyan Ülkem Gülter, “kasten öldürme” suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Güllü’nün ölüm gecesinde evde bulunan Sultan Nur Ulu, ifadesinde şu iddiada bulundu: “Biz oynadıktan sonra Gül Anne, yüzünü cama dönük haldeydi. O esnada dizlerinin az yukarı kısmından Tuğyan, sarılarak Gül Anne’yi itti ve böylelikle dengesini kaybedip düştü.”

Soruşturma devam ederken Tuğyan Ülkem Gülter’in avukatları Rahmi Çelik ve Mert Erdoğan, vekillikten çekildiklerini duyurdu.

Avukatlar ayrıca Güllü’nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter’in vekilliğini sürdürmelerinin meslek etiği açısından bir çıkar çatışması oluşturup oluşturmayacağı konusunda İstanbul Barosu’ndan resmi görüş talep etti. Bu başvuru, Ensonhaber’den Rojda Altıntaş’ın haberine yansıdı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

