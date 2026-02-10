Cengiz Karagöz - Halktv.com.tr - ÖZEL HABER

AKP’li Başkan Fatma Şahin'in başkanlığını yürüttüğü Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nde Suriye’nin Halep Valiliği'ne 5 adet 2018 model BMC NEO marka 8 metrelik otobüs hibe edilmesini Meclis gündemine getirildi. Belediye, teklifte hibe sürecine ilişkin tüm iş ve işlemlerin yürütülmesi için Başkan Fatma Şahin’e yetki verilmesini istedi.

Gaziantep'te dere yatağına yapılan deprem konutları 'heyelan' riski nedeniyle boşaltıldı!

"KÖYLERDEN MERKEZE ULAŞIM SINIRLI"

Teklif, CHP’li meclis üyeleri tarafından tepkiyle karşılandı. CHP’li Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Yılmaz Güler, şehrin mevcut ulaşım sorunlarına dikkat çekerek, “Gaziantep’in merkezinde ve ilçelerde toplu taşıma ciddi sıkıntılar yaşıyor. Otobüs durakları sabah ve akşam saatlerinde dolup taşıyor, öğrenciler ve işçiler bir araca sığmaya çalışıyor. Nizip, Oğuzeli, Yavuzeli, Araban ve Karkamış gibi ilçelerde köylerden merkeze ulaşım sınırlı. Kırsalda bir otobüsü kaçıran vatandaş işine geç kalıyor veya günü iptal etmek zorunda kalıyor. Yaşlılar hastaneye gitmek için komşularından araç almak zorunda kalıyor. Biz düşmanlık yapmıyoruz ama Gaziantep’in eksikleri varken artılarını başkalarına yollamaya karşıyız” dedi.

FATMA ŞAHİN'E ZOR SORU

Güler ayrıca, hibe sürecinin tek imzaya bağlanmasını eleştirerek, “Bu imzanın altında kimin hakkı var? Gaziantep halkının mı, yoksa protokol masasının mı?” sorusunu yöneltti. CHP’nin şerh koymasının ardından söz konusu madde, detaylı inceleme için komisyona sevk edildi.