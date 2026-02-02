Gaziantep'te dere yatağına yapılan deprem konutları 'heyelan' riski nedeniyle boşaltıldı!

Gaziantep’in Şahinbey ilçesine bağlı Kürüm Köyü’nde dere yatağı kapatılarak inşa edilen deprem konutlarında heyelan riski nedeniyle bazı evler boşaltıldı. CHP’li Hasan Şencan, köylülerin uyarılarının dikkate alınmadığını belirterek duruma tepki gösterdi.

Gaziantep’in Şahinbey ilçesine bağlı Kürüm Köyü’nde inşa edilen deprem konutlarıyla ilgili ciddi bir risk gündeme geldi. Bölgede heyelan tehlikesi bulunduğunu ve bazı konutların boşaltıldığını duyruldu.

Kürüm Köyü’nde dere yatağının kapatılmasıyla yapılan deprem konutları, köylüler tarafından defalarca yetkililere şikâyet edildi. Ancak iddialara göre bu uyarılar uzun süre dikkate alınmadı.

Gaziantep'te istinat duvarı çöktü: Site apar topar boşaltıldıGaziantep'te istinat duvarı çöktü: Site apar topar boşaltıldı

gaziantep-heyelan.jpeg

BAZI EVLER TEDBİR NEDENİYLE BOŞALTILDI

Son günlerde artan heyelan riski nedeniyle jandarma ekiplerinin bölgede güvenlik önlemleri aldığı ve bazı evlerin tedbir amaçlı tahliye edildiği öğrenildi.

Konuya ilişkin CHP Şahinbey Belediye Meclis Üyesi Hasan Şencan, sosyal medya platformu X hesabı üzerinden bir paylaşım yaptı. “Şahinbey Kürüm Köyü’nde deprem konutları için dere yatağı kapatıldı. Dere yatağına evler yapıldı; köylüler defalarca uyardı, dinleyen olmadı. Şuan heyelan riskinden dolayı jandarma evleri boşaltıyor. Günü kurtaran hizmetlerinizden dolayı, insanlar perişan!”gaziantep-heyelan-4.jpeg

Halk TV muhabiri Umut Taştan boşaltılan binanın tutanaklarına ulaştı. Bölgede yaşayan vatandaşlar, can güvenliği endişesi yaşadıklarını ifade ederken, tahliyelerin devam edip etmeyeceği ve konutlarla ilgili nasıl bir çözüm üretileceği merak konusu oldu. Olayla ilgili yetkili kurumlardan henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

