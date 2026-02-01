Gaziantep'te istinat duvarı çöktü: Site apar topar boşaltıldı

Gaziantep'de 4 bloklu sitenin istinat duvarının çökmesi akşam saatlerinde paniğe neden oldu. Çökme sonucu 4 daire ve 3 araç hasar görürken, site tedbir amaçlı boşaltıldı.

SAĞANAK YAĞMUR İSTİNAT DUVARINI ÇÖKERTTİ

Bülbülzade Mahallesi'nde bulunan 4 bloklu bir sitenin istinat duvarı, kentte etkili olan sağanak yağış nedeniyle çöktü.

OTOMOBİL ENKAZ ALTINDA KALDI

Akşam saatlerinde meydana gelen olayda 4 dairenin balkon ve duvarları yıkılırken, 3 otomobil enkaz altında kalarak hasar gördü.

SİTE BOŞALTILDI

Panik olan çevredilerin ihbarı üzerine olay yerine, itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. Site tedbir amaçlı boşaltıldı.

Ekipler olay yerine güvenlik şeridi çekerek binaya giriş çıkışları yasakladı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.