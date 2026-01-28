Ardeşen’de heyelan: İstinat duvarı çöktü

Rize’nin Ardeşen ilçesi Bayırcık köyünde yamaçta yapımı süren istinat duvarı heyelan nedeniyle çöktü. Yamaçtan akan toprak ve irili ufaklı kaya parçaları köy yolunu ulaşıma kapattı. Heyelan anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

YOL AÇMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

Heyelan sonrası ihbar üzerine bölgeye iş makineleri sevk edilirken, ekipler tarafından bölgede yol açma çalışması başlatıldı. Heyelanın meydana geldiği yerin yakınlarında bulunan yurttaşlar heyelan sırasında büyük panik yaşadı. Heyelanda can ve mal kaybı yaşanmazken, heyelanın gerçekleştiği anlar çevreden geçen bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Cep telefonu kamerası ile çekilen görüntüde, yamaçtan akan toprak ve iri ufaklı kaya parçalarının, altında bulunan yola akıp, yolu ulaşıma kapattığı anlar yer aldı.