Şırnak'ta heyelan! 3 ev kullanılamaz hale geldi

Yayınlanma:
Şırnak’ın Cizre ilçesinde meydana gelen heyelanda yamaçtan düşen kaya ve toprak parçaları sebebiyle 3 ev kullanılamaz hale geldi.

Şırnak’ın Cizre ilçesinde meydana gelen toprak kayması sonucu 3 ev kullanılamaz hale geldi. Yamaçtan kopan kaya ve toprak parçalarının evlere isabet ettiği olayda, şans eseri can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.

sirnakta-heyelanda-3-ev-kullanilamaz-ha-1127190-334545.jpg

EKİPLER BÖLGEYE SEVK EDİLDİ

Cumhuriyet Mahallesi'nde gerçekleşen heyelanın ardından bölgeye AFAD, Cizre Belediyesi İtfaiye ekipleri ve zabıta ekipleri sevk edildi. Çevrede geniş güvenlik önlemleri alan ekipler, kaya düşme riskinin devam etmesi üzerine hasar gören ve risk altında bulunan evlerdeki vatandaşları tedbir amaçlı tahliye etti.

Zonguldak’ta heyelan felaketi: Mahalle karanlığa gömüldüZonguldak’ta heyelan felaketi: Mahalle karanlığa gömüldü

İNCELEME VE TEMİZLİK ÇALIŞMALARI BAŞLADI

AFAD uzmanları bölgede zemin etüdü ve hasar tespit çalışması yaparken, belediye ekipleri de yolları kapatan toprak ve kaya parçalarını kaldırmak için iş makineleriyle çalışma başlattı. Yetkililer, heyelan riski taşıyan yamaç altındaki bölgelere yaklaşılmaması konusunda mahalle sakinlerine uyarılarda bulundu.

sirnakta-heyelanda-3-ev-kullanilamaz-ha-1127192-334545.jpg

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

