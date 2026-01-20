Zonguldak’ta heyelan felaketi: Mahalle karanlığa gömüldü

Zonguldak’ın Mithatpaşa Mahallesi’ne bağlı Karanfil Sokak'ta, geçtiğimiz gün kar sularının eriyerek toprağı yumuşatması sebebiyle heyelan meydana geldi.

Meydana gelen heyelanda ana su borusu patladı ve elektrik direkleri devrildi.

ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANDI!

Mahallede bulunan, su ve elektrik hatlarının zarar görmesi nedeniyle mahallede kesintiler yaşanırken bölgede AFAD, Zonguldak Belediyesi ve elektrik dağıtım şirketi ekipleri inceleme yaptı.

EKİPLER ÇALIŞMA BAŞLATTI!

Mithatpaşa Mahallesi'nde ikamet eden vatandaşların alması gereken önlemler AFAD Müdürlüğü tarafından bildirilirken ekipler, hasar gören alanda onarım çalışmalarına başladı.

Ekipler tarafından yapılan çalışmaların ardından bölgeye yeniden elektrik ve suyun verilmesi planlanıyor.