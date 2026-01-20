Zonguldak’ta heyelan felaketi: Mahalle karanlığa gömüldü

Yayınlanma:
Zonguldak’da, kar sularının eriyerek toprağı yumuşatması nedeniyle heyelan meydana geldi. Yaşanan heyelan sebebiyle Mithatpaşa Mahallesi’nde elektrik kesintileri yaşanırken ekipler bölgedeki çalışmalarını devam ettiriyor.

Zonguldak’ın Mithatpaşa Mahallesi’ne bağlı Karanfil Sokak'ta, geçtiğimiz gün kar sularının eriyerek toprağı yumuşatması sebebiyle heyelan meydana geldi.

Bartın’da heyelan felaketi: Evlerin duvarları çatladıBartın’da heyelan felaketi: Evlerin duvarları çatladı

Meydana gelen heyelanda ana su borusu patladı ve elektrik direkleri devrildi.

zonguldakta-heyelan-su-borusu-patladi-1126208-334209.jpg

ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANDI!

Mahallede bulunan, su ve elektrik hatlarının zarar görmesi nedeniyle mahallede kesintiler yaşanırken bölgede AFAD, Zonguldak Belediyesi ve elektrik dağıtım şirketi ekipleri inceleme yaptı.

EKİPLER ÇALIŞMA BAŞLATTI!

Mithatpaşa Mahallesi'nde ikamet eden vatandaşların alması gereken önlemler AFAD Müdürlüğü tarafından bildirilirken ekipler, hasar gören alanda onarım çalışmalarına başladı.

Sinop'ta kar yağışı heyelana neden oldu!Sinop'ta kar yağışı heyelana neden oldu!

Ekipler tarafından yapılan çalışmaların ardından bölgeye yeniden elektrik ve suyun verilmesi planlanıyor.

Kaynak:DHA

WhatsApp 2026 yılında artık bu telefonlarda açılmayacak
WhatsApp 2026 yılında artık bu telefonlarda açılmayacak
Çok kuvvetli kar geliyor: Meteoroloji 4 ili uyardı
Çok kuvvetli kar geliyor: Meteoroloji 4 ili uyardı
Bakanlıktan gençlere 250 bin TL nakit desteği! 2 yıl geri ödeme yok
2 yıl geri ödeme yok!
Bakanlıktan 250 bin TL nakit desteği
50 derece sıcaklıkta 2 bin yıldır akıyor: Akın akın gittiler
50 derece sıcaklıkta 2 bin yıldır akıyor: Akın akın gittiler
“Asla bırakamam” diyenler! Sigarayı bırakmak artık parmaklarınızın ucunda
"Marmara'nın altındaki ateş" diyerek anlattı: Uzman isimden büyük İstanbul depremi açıklaması
Ekşi mayalı ekmek yediğinizde vücudunuzda neler olur?
Ekşi mayalı ekmek yediğinizde vücudunuzda neler olur?
Meteoroloji İstanbulluları uyardı! Yarın daha zor geçecek
40 yıl kayıptı… Şimdi Facebook’ta satışta!
40 yıl kayıptı… Şimdi Facebook’ta satışta!
Honda sessiz sedasız otomobil logosunu değiştirdi! Yeni logosunun gizli bir anlamı var
Honda sessiz sedasız otomobil logosunu değiştirdi! Yeni logosunun gizli bir anlamı var
Türkiye
Kırklareli'de sahte savcı tuzağı! 3 tutuklama
Kırklareli'de sahte savcı tuzağı! 3 tutuklama
Burak Tunçel’e yönelik kalaşnikoflu saldırının en net görüntüsü ortaya çıktı
Burak Tunçel’e yönelik kalaşnikoflu saldırının en net görüntüsü ortaya çıktı
14 bin liralık borç kavgası! Oğlunun ardından babası da hayatını kaybetti
14 bin liralık borç kavgası! Oğlunun ardından babası da hayatını kaybetti