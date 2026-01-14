Bartın’da heyelan felaketi: Evlerin duvarları çatladı

Bartın merkeze bağlı 60 kilometre uzaklıkta yer alan eğimli ve yamaç bölgedeki 98 hanenin bulunduğu 550 nüfuslu Aşağıdere köyünde, geçen cumartesi günü karların erimesi sonucu heyelan meydana geldi. Köy meydanından geçen yol ve 16 evin kolonları ile iç kısımları çatlaklar meydana geldi.

Trabzon’da heyelan! Kaya parçaları otoyolu kapattı

Evlerde kaymalar da yaşanırken Muhtar Zafer Aydın'ın ihbarı üzerine İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri köyde incelemelerde bulundu. 3 gün içerisinde her gece toprak kaymasının yaşandığını belirten vatandaşlar, büyük korku yaşadıklarını ifade etti.

“TEHLİKE ALTINDAYIZ YARDIM BEKLİYORUZ”

Muhtar Aydın, 2014 yılında da heyelan yaşandığını ve 9 evin zarar gördüğünü ifade etti ve “Vatandaşımızın gidecek yeri yok. En son 2-3 gün önce köy içinden geçen yolda büyük çatlak meydana geldi. Biz de Özel İdare ekiplerinin yardımıyla yolu tamir ettik. Fakat şu anda yol ve diğer alanlardaki çatlaklar büyümeye başladı. Tehlike altındayız, devletten yardım bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

“ÇOK KORKTUK”

Evinde çatlaklar meydana gelen köylülerden Talat Göktepe (62), "Dün gece evden bir gümleme geldi. 'Eyvah' dedim, 'Gidiyoruz'. Büyük risk altındayız, çok korkuyoruz. Devletimizden yardım bekliyoruz. Yolumuzda ve evimizdeki çatlaklar 2 gün önce oluştu. Yol yukarıdan bastığı için 70-80 santim yukarıya kalktı, çok korktuk" sözlerini sarf etti.

“HERKES NÖBET TUTUYOR”

Evinin büyük bir kısmında çatlaklar oluşan Necati Çeliktaş (50) ise "Geçmişte köyümüzde yaşanan heyelanlar nedeniyle bazı evlerimiz hasar gördü. Aynı durumu yeniden yaşama başladık. Hepimiz diken üzerindeyiz. 15 hanede yaşayan insanlar artık gece uyuyamıyor. Herkes nöbet tutuyor. Son günlerde yaşanan kaymalar nedeniyle ben evimin önünü tanıyamaz hale geldim" dedi.









