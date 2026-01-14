Bartın’da heyelan felaketi: Evlerin duvarları çatladı

Bartın’da heyelan felaketi: Evlerin duvarları çatladı
Yayınlanma:
Bartın’da bulunan Aşağıdere Köyü’nde, kar sularının erimesiyle heyelan meydana geldi. Heyelan nedeniyle 16 evin duvar ve kolonlarında çatlaklar oluşurken AFAD ekipleri köyde inceleme başlattı.

Bartın merkeze bağlı 60 kilometre uzaklıkta yer alan eğimli ve yamaç bölgedeki 98 hanenin bulunduğu 550 nüfuslu Aşağıdere köyünde, geçen cumartesi günü karların erimesi sonucu heyelan meydana geldi. Köy meydanından geçen yol ve 16 evin kolonları ile iç kısımları çatlaklar meydana geldi.

Trabzon’da heyelan! Kaya parçaları otoyolu kapattıTrabzon’da heyelan! Kaya parçaları otoyolu kapattı

Evlerde kaymalar da yaşanırken Muhtar Zafer Aydın'ın ihbarı üzerine İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri köyde incelemelerde bulundu. 3 gün içerisinde her gece toprak kaymasının yaşandığını belirten vatandaşlar, büyük korku yaşadıklarını ifade etti.

bartinda-heyelan-16-evin-duvarlarinda-1114161-330757.jpg

“TEHLİKE ALTINDAYIZ YARDIM BEKLİYORUZ”

Muhtar Aydın, 2014 yılında da heyelan yaşandığını ve 9 evin zarar gördüğünü ifade etti ve “Vatandaşımızın gidecek yeri yok. En son 2-3 gün önce köy içinden geçen yolda büyük çatlak meydana geldi. Biz de Özel İdare ekiplerinin yardımıyla yolu tamir ettik. Fakat şu anda yol ve diğer alanlardaki çatlaklar büyümeye başladı. Tehlike altındayız, devletten yardım bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

bartinda-heyelan-16-evin-duvarlarinda-1114157-330757.jpg

“ÇOK KORKTUK”

Evinde çatlaklar meydana gelen köylülerden Talat Göktepe (62), "Dün gece evden bir gümleme geldi. 'Eyvah' dedim, 'Gidiyoruz'. Büyük risk altındayız, çok korkuyoruz. Devletimizden yardım bekliyoruz. Yolumuzda ve evimizdeki çatlaklar 2 gün önce oluştu. Yol yukarıdan bastığı için 70-80 santim yukarıya kalktı, çok korktuk" sözlerini sarf etti.

bartinda-heyelan-16-evin-duvarlarinda-1114154-330757.jpg

“HERKES NÖBET TUTUYOR”

Evinin büyük bir kısmında çatlaklar oluşan Necati Çeliktaş (50) ise "Geçmişte köyümüzde yaşanan heyelanlar nedeniyle bazı evlerimiz hasar gördü. Aynı durumu yeniden yaşama başladık. Hepimiz diken üzerindeyiz. 15 hanede yaşayan insanlar artık gece uyuyamıyor. Herkes nöbet tutuyor. Son günlerde yaşanan kaymalar nedeniyle ben evimin önünü tanıyamaz hale geldim" dedi.





Kaynak:DHA

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin dağıttığı yağmurlukların fiyatları belli oldu
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin dağıttığı yağmurlukların fiyatları belli oldu
Türkiye'nin ünlü zeytin markası iflas bayrağını çekti
Artık sofralarda olmayacak!
Türkiye'nin ünlü zeytin markası iflas bayrağını çekti
Elektrikli devrime rakip mi? R. Stirling’in mirası mucizevi motorun yakıta ihtiyacı yok
Elektrikli devrime rakip mi? R. Stirling’in mirası mucizevi motorun yakıta ihtiyacı yok
Trump önce savcıyı atadı sonra soruşturmayı açtırdı! Powell dosyası yabancıya gitmedi
İzmir'deki 2 bin yıldır uyuyan fayı açıkladı! Büyük deprem için büyüklük verdi!
Bilal Erdoğan TÜGVA etkinliğine davet ettiği eski milli futbolcuları topa tuttu
En düşük emekli maaşına ek ödeme belli oldu: Önce onlar alacak
Göklere çıkarıldılar ama gerçek ortaya çıktı: %80 daha fazla arıza çıkarıyorlar
Göklere çıkarıldılar ama gerçek ortaya çıktı: %80 daha fazla arıza çıkarıyorlar
Kar yağışı devam edecek mi soğuk ne zaman bitecek: Meteoroloji uzmanı açıkladı
Emekli promosyon tutarı 31 bin TL’ye yükseldi: Bankalar kesenin ağzını açtı!
Emekli promosyon tutarı 31 bin TL’ye yükseldi: Bankalar kesenin ağzını açtı!
Türkiye
Kamu emekçileri ülke genelinde iş bıraktı!
Kamu emekçileri ülke genelinde iş bıraktı!
İstanbul'da su tüketiminde tarihi rekor!
İstanbul'da su tüketiminde tarihi rekor!
Sevgilisi borcu bırakıp kaçtı fatura kavgaya dönüştü! Beşiktaş'ta otel krizi
Sevgilisi borcu bırakıp kaçtı fatura kavgaya dönüştü! Beşiktaş'ta otel krizi