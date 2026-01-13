Trabzon’da heyelan! Kaya parçaları otoyolu kapattı

Trabzon’da heyelan! Kaya parçaları otoyolu kapattı
Yayınlanma:
Trabzon’da, Şalpazarı ve Beşikdüzü ilçeleri arasında heyelan meydana geldi. Yamaçtan kopan kaya parçaları nedeniyle Şalpazarı-Beşikdüzü karayolu ulaşıma kapanırken ekiplerin çalışmaları sonucunda yol kontrollü olarak ulaşıma açıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından, ülkenin pek çok bölgesi kış şartları ve olumsuz hava koşullarının etkisi altına girdi. Yoğun sağanak yağışın etkisini gösterdiği Karadeniz Bölgesi'nde de yağış, heyelana neden oldu.

Trabzon’da, Şalpazarı ve Beşikdüzü ilçeleri arasında yer alan Akçiriş Mahallesi’nde gece saatlerinde etkisini gösteren yoğun sağanak ve kar yağışı nedeniyle heyelan meydana geldi.

KAYA PARÇALARI OTOYOLA DÜŞTÜ!

Meydana gelen heyelanda, yamaçtan kopan kaya parçalarının karayoluna düşmesi üzerine, karayolu bu nedenle ulaşıma kapandı.

whatsapp-image-2026-01-13-at-11-25-11.jpeg

KONTROLLÜ BİR BİÇİMDE ULAŞIMA AÇILDI!

İlçe belediyesi ekipleri tarafından, iş makineleri eşliğinde çalışma başlatıldı. Belediye ekipleri tarafından kaya parçalarını temizleyerek karayolu yeniden kontrollü olarak ulaşıma açıldı.

Kaynak:DHA

