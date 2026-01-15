Sinop'ta kar yağışı heyelana neden oldu!

Sinop’un Türkeli ilçesinde dört gündür aralıksız devam eden yoğun kar yağışı, toprak kaymasını beraberinde getirdi. Akçabük köyünde meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşıma kapanan yol, İlçe Özel İdaresi ekiplerinin müdahalesiyle tekrar trafiğe açıldı.

Bölgeyi etkisi altına alan yoğun kar yağışı, Türkeli ilçesine bağlı Akçabük köyünde zeminin yumuşamasına ve toprak kaymasına yol açtı. Yolun büyük bir bölümünün toprak ve kaya parçalarıyla dolması üzerine ulaşım tamamen dururken, köy sakinleri durumu yetkililere bildirdi.

heyelan.jpg

ÖZEL İDARE EKİPLERİNDEN HIZLI MÜDAHALE

İhbarın ardından bölgeye sevk edilen İlçe Özel İdaresi ekipleri, çalışma yapılacak alanda geniş güvenlik önlemleri aldı. İş makineleriyle yürütülen hummalı temizlik çalışmalarının ardından, kar ve toprak yığınları kaldırılarak yol yeniden güvenli hale getirildi. Yolun açılmasıyla birlikte köye ulaşım normale döndü.

Adana'da plastik deposunda yangın: İş yeri kullanılamaz hale geldiAdana'da plastik deposunda yangın: İş yeri kullanılamaz hale geldi

AYNI BÖLGEDE İKİNCİ HEYELAN

Köy sakinlerinden Ertan Demirtaş, yaşanan olayın ilk olmadığını belirterek tedirginliklerini dile getirdi. Demirtaş, geçen yıl da aynı noktada benzer bir toprak kayması yaşandığını hatırlatarak, bölgede kalıcı bir önlem alınması temennisinde bulundu.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

