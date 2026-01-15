Adana'da plastik deposunda yangın: İş yeri kullanılamaz hale geldi

Olay, saat 16.30 sıralarında Yüreğir ilçesindeki bir sanayi sitesinde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle plastik malzemelerin bulunduğu iş yerinde başlayan yangın, malzemenin yanıcı özelliği nedeniyle kısa sürede büyüdü. Gökyüzünü kaplayan siyah dumanlar kentin pek çok noktasından görülürken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

LASTİKÇİYE SIÇRAMASI SON ANDA ENGELLENDİ

Olay yerine ulaşan Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, bir yandan alevlere müdahale ederken diğer yandan yangının bitişikte bulunan lastik satış ve tamir dükkanına sıçramaması için yoğun çaba sarf etti. Yanıcı ve patlayıcı özelliği bulunan lastiklere sirayet etmeden kontrol altına alınan yangın, yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından tamamen söndürüldü.

İŞ YERİ KÜL OLDU

Yangın sonrası yapılan ilk incelemelerde, plastik deposu olarak kullanılan iş yerinin tamamen yanarak kullanılamaz hale geldiği belirlendi. Şans eseri yaralanan ya da dumandan etkilenen kimsenin olmadığı olayla ilgili polis ve itfaiye ekipleri soruşturma başlattı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için bilirkişi incelemesi yapılması bekleniyor.