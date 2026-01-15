Savcılık Kartalkaya faciasında verilen cezaları fazla buldu

Bolu Kartalkaya kayak tesisinde bulunan Grand Kartal Otel, 21 Ocak 2025 tarihinde çıkan yangında 78 insana mezar oldu. Yangının ardından ortaya çıkan usulsüzlükler ve ihmaller faciaya göz göre göre gidildiğini ortaya koydu.

Kartalkaya yangın faciası olarak akıllara kazınan olaya ilişkin görülen davada, aralarında otelin yönetim kurulu üyeleri olan, otel sahibinin eşi Emine Murtezoğlu Ergül, kızları Elif Aras ve Ceyda Hacıbekiroğlu’nun aralarında bulunduğu 11 sanığa ‘olası kastla öldürme’ suçundan 34’er kez müebbet hapis cezası verdi. Mahkeme ayrıca yangında yaşamını yitiren 44 yetişkin yönünden ise aynı suçtan 44 kez 24 yıl hapis cezası verdi.

SAVCILIK KARTALKAYA FACİASINDA VERİLEN CEZALARI FAZLA BULDU

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı, bir otelde meydana gelen olayla ilgili yerel mahkemenin verdiği karara itiraz ederek istinaf yoluna gitti. Başsavcılık, otel yönetiminde yer alan sanıklara verilen cezaların fazla olduğunu savunarak hükmün bozulmasını talep etti.

Hürriyet'ten Mesut Hasan Benli'nin haberine göre; Başsavcılık tarafından hazırlanan istinaf dilekçesinde, otelin yönetim kurulu üyeleri ve yöneticileri olan Emine Murtezoğlu Ergül ile kızları Elif Aras ve Ceyda Hacıbekiroğlu hakkında "olası kast ile kasten öldürme ve yaralama" suçlarından kurulan mahkûmiyet hükmünün yerinde olmadığı belirtildi. Savcılık, bu sanıkların yanı sıra otel müdürü Zeki Yılmaz’ın da eylemlerinin "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçu kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Savcılığın istinaf başvurusunun kabul edilmesi halinde, davanın seyri önemli ölçüde değişecek. Mevcut kararda yer alan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezalarının bozulmasıyla birlikte, sanıkların "bilinçli taksir" suçundan 22 yıla kadar hapis cezası almasının önü açılmış olacak.

Savcılığın istinaf dilekçesinde, mahkemenin daha önce "bilinçli taksir" suçundan 21’er yıl hapis cezası verdiği diğer sanıklar için de indirim talep edildi. Bu kapsamda; FQC Global Sertifikasyon A.Ş. yetkilisi Ali Ağaoğlu, şirket çalışanı Aleyna Beşinci, Bolu İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sırrı Köstereli, Genel Sekreter Yardımcısı Bünyamin Bal, Ruhsat ve Denetim Müdürü Yeliz Erdoğan ile eski müdür Mehmet Özel’e verilen cezaların fazla olduğu belirtildi.

Savcılık, bu sanıklar yönünden de suç vasfının değişmesini isteyerek, "bilinçli taksir" yerine "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan, 15 yıla kadar hapis cezası verilmesi gerektiğini savundu.

İstinaf başvurusunun kabul edilmesi durumunda, tüm sanıkların cezalarında önemli ölçüde indirime gidilmesinin yolu açılmış olacak.