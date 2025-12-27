Meclis'in Kartalkaya raporu tamamlandı! İtfaiye ve oteller için kritik uyarılar

Meclis'in Kartalkaya raporu tamamlandı! İtfaiye ve oteller için kritik uyarılar
Yayınlanma:
Grand Kartal Otel yangınını araştıran Meclis Komisyonu’nun 310 sayfalık taslak raporunda, yangın güvenliğinin artırılması için itfaiye denetimlerinden otel düzenlemelerine kadar 5 ana başlık altında 18 kapsamlı öneriye yer verildi.

Bolu Kartalkaya’da Grand Kartal Otel’de 78 kişinin yaşamını yitirdiği yangının nedenlerini incelemek üzere kurulan TBMM Araştırma Komisyonu, 310 sayfalık taslak raporunu tamamladı. Raporda, yangın güvenliğinin artırılmasına yönelik 5 ana başlık altında toplam 18 öneri yer aldı.

Raporda öne çıkan önerilere göre; turizm merkezleri ile otel ve nüfus yoğunluğunun yüksek olduğu bölgelerde belirli dönemlerde görev yapacak itfaiye ve acil sağlık birimleri oluşturulması gerektiği vurgulandı.

36 çocuğun öldüğü Kartalkaya'da Bakanlık personelleri güvenlikte eksiklik görmemiş! İfadeler ortaya çıktı36 çocuğun öldüğü Kartalkaya'da Bakanlık personelleri güvenlikte eksiklik görmemiş! İfadeler ortaya çıktı

"YANGIN ALARM SİSTEMLERİ İTFAİYE BAĞLANSIN" ÖNERİSİ

Okul, hastane ve otel gibi kamuya açık yapılardaki yangın alarm sistemlerinin doğrudan itfaiyeye bağlanması önerildi. Ayrıca binaların yangın güvenliği açısından düzenli denetlenmesi, proje aşamasında itfaiye kontrolünün daha etkin hâle getirilmesi gerektiği belirtildi.

Konaklama tesislerinde kullanılan LPG ve LNG tankları ile tesisatlarına ilişkin net mevzuat düzenlemeleri yapılması ve periyodik denetimlerin zorunlu tutulması da raporda yer aldı. Yönetmeliklerin değiştirilerek okul, hastane, kamu binaları ile gıda ve turizm sektöründeki tesislerin yerel itfaiye teşkilatları tarafından denetlenmesi, itfaiye personelinin ise itfaiyecilik bölümü mezunu olmasının zorunlu hâle getirilmesi önerildi. Bunun yanı sıra, itfaiye hizmetlerini tek çatı altında toplayacak bir üst kuruluşun kurulması gerektiği belirtildi.

"SİGARALI ODA UYGULAMASINA SON VERİLSİN"

Raporda, otellerde sigaralı ve sigarasız oda uygulamasına son verilmesi, tütün ürünlerinin yalnızca otel yönetiminin belirlediği alanlarda kullanılmasına izin verilmesi gerektiği de yer aldı. Ayrıca konut amaçlı binaların zemin katlarında, binanın yangın riskini artırmayacak nitelikte iş yerlerine izin verilmesi gerektiği ifade edildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

İstanbul'da kar yağışı başladı! Beklenenden erken geldi: Türkiye beyaza büründü
İçten yanmalı motorlar ölmeyi reddediyor
İçten yanmalı motorlar ölmeyi reddediyor
İzlanda soğukları İstanbul'a kar getiriyor
İzlanda soğukları İstanbul'a kar getiriyor
66 meslek için belge şartı! 12 ay süre verildi
66 meslek için belge şartı! 12 ay süre verildi
’Erden Timur’un serbest kalma ihtimali yüksek’ diyerek açıkladı
Bankalardan peş peşe gelen uyarı mesajı korkuttu: Gören hemen hesabına baktı!
Bankalardan peş peşe gelen uyarı mesajı korkuttu: Gören hemen hesabına baktı!
Emekliye 60 bin lira! Tek şartı var!
Bakanlık 21 ili saat saat uyardı: Kar kalınlığı 20 santimi geçecek
Emekliye 5 lira yaptı: Başkan resmen açıkladı!
Emekliye 5 lira yaptı: Başkan resmen açıkladı!
Türkiye'nin en gözde yeri oldu: Turistler hücum etti yer bulan şanslı!
Türkiye'nin en gözde yeri oldu: Turistler hücum etti yer bulan şanslı!
Türkiye
Zamanının genç subayları yeniden Anıtkabir'de
Zamanının genç subayları yeniden Anıtkabir'de
İstanbul'da kar yağışı başladı! Beklenenden erken geldi: Türkiye beyaza büründü
İstanbul'da kar yağışı başladı! Beklenenden erken geldi: Türkiye beyaza büründü
Ambulansta doğan Mert Asaf kayıtlara 'kız' olarak geçti
Ambulansta doğan Mert Asaf kayıtlara 'kız' olarak geçti