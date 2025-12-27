Meclis'in Kartalkaya raporu tamamlandı! İtfaiye ve oteller için kritik uyarılar

Bolu Kartalkaya’da Grand Kartal Otel’de 78 kişinin yaşamını yitirdiği yangının nedenlerini incelemek üzere kurulan TBMM Araştırma Komisyonu, 310 sayfalık taslak raporunu tamamladı. Raporda, yangın güvenliğinin artırılmasına yönelik 5 ana başlık altında toplam 18 öneri yer aldı.

Raporda öne çıkan önerilere göre; turizm merkezleri ile otel ve nüfus yoğunluğunun yüksek olduğu bölgelerde belirli dönemlerde görev yapacak itfaiye ve acil sağlık birimleri oluşturulması gerektiği vurgulandı.

"YANGIN ALARM SİSTEMLERİ İTFAİYE BAĞLANSIN" ÖNERİSİ

Okul, hastane ve otel gibi kamuya açık yapılardaki yangın alarm sistemlerinin doğrudan itfaiyeye bağlanması önerildi. Ayrıca binaların yangın güvenliği açısından düzenli denetlenmesi, proje aşamasında itfaiye kontrolünün daha etkin hâle getirilmesi gerektiği belirtildi.

Konaklama tesislerinde kullanılan LPG ve LNG tankları ile tesisatlarına ilişkin net mevzuat düzenlemeleri yapılması ve periyodik denetimlerin zorunlu tutulması da raporda yer aldı. Yönetmeliklerin değiştirilerek okul, hastane, kamu binaları ile gıda ve turizm sektöründeki tesislerin yerel itfaiye teşkilatları tarafından denetlenmesi, itfaiye personelinin ise itfaiyecilik bölümü mezunu olmasının zorunlu hâle getirilmesi önerildi. Bunun yanı sıra, itfaiye hizmetlerini tek çatı altında toplayacak bir üst kuruluşun kurulması gerektiği belirtildi.

"SİGARALI ODA UYGULAMASINA SON VERİLSİN"

Raporda, otellerde sigaralı ve sigarasız oda uygulamasına son verilmesi, tütün ürünlerinin yalnızca otel yönetiminin belirlediği alanlarda kullanılmasına izin verilmesi gerektiği de yer aldı. Ayrıca konut amaçlı binaların zemin katlarında, binanın yangın riskini artırmayacak nitelikte iş yerlerine izin verilmesi gerektiği ifade edildi.