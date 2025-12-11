36 çocuğun öldüğü Kartalkaya'da Bakanlık personelleri güvenlikte eksiklik görmemiş! İfadeler ortaya çıktı

Bolu Kartalkaya’da bulunan Grand Kartal Otel’de 21 Ocak tarihinde çıkan yangın, büyük bir faciaya dönüşmüş; olayda 36'sı çocuk 78 kişi yaşamını yitirirken, 133 kişi de yaralanmıştı. Facianın ardından açılan ana dava 31 Ekim’de sanıklar hakkında verilen hükümle sona ererken, kamu görevlilerine yönelik süreçte yeni bir gelişme yaşandı. Danıştay 1'inci Dairesi’nin eylül ayında verdiği soruşturma izninin ardından, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nda görevli 9 personel hakkında "Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan soruşturma başlatıldı.

9 BÜROKRAT HAKKINDA YURT DIŞI YASAĞI

Soruşturma kapsamında; Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürü Neşe Çıldık, önceki Genel Müdür Şennur Aldemir Doğan ile bakanlık personelleri Şule Aktürk Alkan, Levent Kırcan, Barış Başayvaz, Elçin Şimşek Öncü, Ramazan Alkan, Melda Araz ve Bülent Çınar Çavuş ifade verdi. 28 Kasım ile 1 ve 2 Aralık tarihlerinde Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na SEGBİS aracılığıyla ifade veren şüpheliler, daha sonra Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Bolu 1'inci Sulh Ceza Hakimliği, 9 şüpheli hakkında yurt dışına çıkış yasağı kararı verdi.

Son Dakika | Kartalkaya otel yangını faciasında yeni gelişme!

"SORUMLULUK BİZDE DEĞİL" SAVUNMASI

Şüphelilerin hakimlik ifadelerinde, denetim sorumluluğuna ilişkin savunmaları ön plana çıktı. Kültür ve Turizm Bakanlığı Başkontrolörü Barış Başayvaz, can ve mal güvenliğine ilişkin denetimlerin kendi yükümlülüklerinde olmadığını savundu. Başayvaz ifadesinde, "Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğin 131'inci maddesinde, can ve mal güvenliğine ilişkin denetimin sorumlu bakanlıkların müfettişlerine ait olduğu kanaatindeyim. Bizim geçmişte yaptığımız tespitlerin bize sorumluluk getirmeyeceğini düşünmekteyim. Yapılan tespitler de zaten ilgili mevzuatımızda bulunmayan aykırı tespitlerdir" ifadelerini kullandı.

"2021 DENETİMİNDE GÜVENLİK AKSAKLIĞI GÖRMEDİM"

Soruşturmanın en dikkat çekici ifadelerinden biri ise otelde geçmiş yıllarda denetim yapan Başkontrolör Melda Araz’dan geldi. Otelde 7 Aralık 1999 tarihinde yaptığı ilk denetimde birçok eksiklik tespit ettiğini ve bu eksiklerin giderilmesi üzerine 11 Nisan 2000’de otele kısmi turizm işletme belgesi düzenlendiğini belirten Araz, faciadan önceki son denetimine ilişkin şunları söyledi:

"Son gitmiş olduğum 21 Ocak 2021 tarihli denetim raporunda, 88 yataklı personel lojmanının denetimde temin edilen krokiye eklenerek bildirilmesinin uygun olacağı ve Kartal Otel A.Ş. bünyesindeki tesisin belgesinin yenilenmesinin uygun olacağı yönünde rapor sunuldu. 2021 yılında yapılan denetimde gözlemleyerek tespit edilebilecek yangın güvenliği yetersizliği görmediğimden, bu denetimde ilgili kurumlara herhangi bir bildirimde bulunmadım. Grand Kartal Otel'de 2021 tarihli denetim raporunda otelin can ve mal güvenliğine yönelik gözüme çarpan bir husus olmadı. Bu denetim turizm tesislerinin niteliklerine ilişkin yönetmelik hükümleri kapsamında yapılmış denetimdir."