Yeşil'den gelen telefon Meclis'e taşındı! "Bu süreçte neyin işareti?"

Yeşil'den gelen telefon Meclis'e taşındı! "Bu süreçte neyin işareti?"
Yayınlanma:
Saygı Öztürk'e Yeşil'den geldiği iddia edilen telefon gündeme bomba gibi düşmüştü. Ölmediğini ve Türkiye sınırına yakın bir yerde Suriye'de bir ülkücünün yanında kaldığını iddia eden Yeşil için Meclis'e soru önergesi verildi. Sırrı Sakık tarafından verilen önergede, "Bu süreçte “Yeşil” kod adlı kişinin isminin tekrardan ortaya çıkması neyin işaretidir?" sorusu da yer aldı.

Adı faili meçhul cinayetler ve Beyaz Toros ile anılan Yeşil kod adlı Mahmut Yıldırım'ın gazeteci Saygı Öztürk'ü aradığı iddia edildi. Öztürk'ün bugün köşesinden duyurduğu flaş gelişmenin detaylarında, Yeşil olduğunu iddia eden kişinin Suriye'de, Türkiye sınırına yakın bir yerde ülkücü birisi ile beraber kaldığını ifade ettiği, eski görünümünden eser kalmadığını düşündüğü için bir dönem Türkiye'ye de gelip Konya'da yakalandığını söylemesi gündeme oturdu.

MECLİS'E SORU ÖNERGESİ VERİLDİ

DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık, konuyu TBMM'ye taşıyarak İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya sorular yöneltti. Sakık, süreç devam ederken Yeşil isminin yeniden ortaya çıkmasının neyin işareti olduğunu sordu.

Telefon açıp 'Ben Yeşil' dedi! Şu anda nerede olduğunu söyledi...Telefon açıp 'Ben Yeşil' dedi! Şu anda nerede olduğunu söyledi...

"BU SÜREÇTE NEYİN İŞARETİ?"

Sırrı Sakık'ın, İçişleri Bakanı Yerlikaya'ya konu hakkında soruları şu şekilde:

  • "1- 1990’larda işlenen nerdeyse bütün faili meçhul cinayetlerde adı geçen bir şahıs aradan geçen onca yıla rağmen neden yakalanmamıştır?
  • 2- Mahmut Yıldırım olduğunu söyleyen şahsın ifade ettiği üzere devletin kaldığı yeri bildiği halde kendisini gözaltına almadığı bilgisi doğru mudur?
  • 3- Kendisinin de dile getirdiği, yaşanan olay ve olgulara bakıldığında da korunduğu açık olan bu tetikçiyi kim veya kimler hangi amaçla korumaktadır?
  • 4- Bakanlığınız, yeşil kod adlı tetikçi katilin hangi bilgileri bildiği ve hangi ağ içinde suçlar işlediğine dair malumata sahip midir?
  • 5- Bu süreçte “Yeşil” kod adlı kişinin isminin tekrardan ortaya çıkması neyin işaretidir?"
g74k-twwoaahnh1.jpeg
SIRRI SAKIK TARAFINDAN YERLİKAYA'NIN CEVAPLAMASI İÇİN YÖNELTİLEN SORULAR

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Dünyanın dört bir yanından akın akın gelecekler: Milyonlarca euro verecekler
Dünyanın dört bir yanından akın akın gelecekler: Milyonlarca euro verecekler
Fenerbahçe Mert Hakan Yandaş kararını verdi: Sürpriz gelişme
Vücudu saniyeler içinde işgal ediyor: Evde otururken zehirlendiğinizi fark etmiyor olabilirsiniz
En güvenilir 10 otomobil arasında sadece bir Avrupa markası yer alıyor
En güvenilir şaşırtmadı!
En güvenilir 10 otomobil arasında sadece bir Avrupa markası yer alıyor
Günde ne kadar su içmelisiniz? Doğru ölçünün çok pratik bir kuralı var
Ahmet Çakar'ın bahis hesapları ortaya çıktı: Milyonluk hesap hareketleri MASAK raporunda
Galatasaray'ın Monaco'ya karşı aldığı yenilginin sorumlusunu açıkladı
Cumhurbaşkanı'nın KDV iadesi yetkisi iptal edildi
Naci Görür net ifadelerle duyurdu: Burada deprem bekliyoruz
Sibirya soğukları geliyor! Buz gibi hava dalgası Türkiye’ye giriş yapmak üzere
Türkiye
36 çocuğun öldüğü Kartalkaya'da Bakanlık personelleri güvenlikte eksiklik görmemiş! İfadeler ortaya çıktı
36 çocuğun öldüğü Kartalkaya'da Bakanlık personelleri güvenlikte eksiklik görmemiş! İfadeler ortaya çıktı
Uzman aylar önce uyarmıştı: Gaziantep Hayvanat Bahçesi’nin simgesi Zürafa Şakir öldü
Uzman aylar önce uyarmıştı: Gaziantep Hayvanat Bahçesi’nin simgesi Zürafa Şakir öldü