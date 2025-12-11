Yeşil'den gelen telefon Meclis'e taşındı! "Bu süreçte neyin işareti?"

Adı faili meçhul cinayetler ve Beyaz Toros ile anılan Yeşil kod adlı Mahmut Yıldırım'ın gazeteci Saygı Öztürk'ü aradığı iddia edildi. Öztürk'ün bugün köşesinden duyurduğu flaş gelişmenin detaylarında, Yeşil olduğunu iddia eden kişinin Suriye'de, Türkiye sınırına yakın bir yerde ülkücü birisi ile beraber kaldığını ifade ettiği, eski görünümünden eser kalmadığını düşündüğü için bir dönem Türkiye'ye de gelip Konya'da yakalandığını söylemesi gündeme oturdu.

MECLİS'E SORU ÖNERGESİ VERİLDİ

DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık, konuyu TBMM'ye taşıyarak İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya sorular yöneltti. Sakık, süreç devam ederken Yeşil isminin yeniden ortaya çıkmasının neyin işareti olduğunu sordu.

Telefon açıp 'Ben Yeşil' dedi! Şu anda nerede olduğunu söyledi...

"BU SÜREÇTE NEYİN İŞARETİ?"

Sırrı Sakık'ın, İçişleri Bakanı Yerlikaya'ya konu hakkında soruları şu şekilde:

Sözcü yazarı Saygı Öztürk’ün bugünkü köşe yazısında çok vahim bir iddia yer aldı. YEŞİL kod adlı tetikçinin — Kürt katili, uyuşturucu taciri ve devlet içindeki karanlık yapılanmalarla ilişkilendirilen bu kişinin — dün kendisini aradığını, hayatta olduğunu ve devlet içerisindeki… pic.twitter.com/PeUX1DkcfV — sırrısakık (@sakiksirri) December 11, 2025

"1- 1990’larda işlenen nerdeyse bütün faili meçhul cinayetlerde adı geçen bir şahıs aradan geçen onca yıla rağmen neden yakalanmamıştır?

2- Mahmut Yıldırım olduğunu söyleyen şahsın ifade ettiği üzere devletin kaldığı yeri bildiği halde kendisini gözaltına almadığı bilgisi doğru mudur?

3- Kendisinin de dile getirdiği, yaşanan olay ve olgulara bakıldığında da korunduğu açık olan bu tetikçiyi kim veya kimler hangi amaçla korumaktadır?

4- Bakanlığınız, yeşil kod adlı tetikçi katilin hangi bilgileri bildiği ve hangi ağ içinde suçlar işlediğine dair malumata sahip midir?

5- Bu süreçte “Yeşil” kod adlı kişinin isminin tekrardan ortaya çıkması neyin işaretidir?"