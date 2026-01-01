İsrail'den Gazze'ye gıda ambargosu! Yasakladılar

Yayınlanma:
Güncelleme:
İsrail, Gazze’de faaliyet gösteren 37 uluslararası yardım kuruluşunun lisansını iptal etme kararı aldı.

İsrail’in, Gazze ve Batı Şeria'da çalışan 37 yardım kuruluşunun faaliyetlerini durdurma kararı aldığı bildirildi.

OPERASYONLARA 60 GÜN SÜRE TANINDI

Aralarında Filistinliler için tıbbi yardım ve Sınır Tanımayan Doktorlar'ın bulunduğu kuruluşların lisanslarının askıya alınacağı ve kuruluşlardan 60 gün içinde tüm operasyonlarını sonlandırması isteneceği belirtildi.

İsrail, kararın gerekçesi olarak kuruluşların personel bilgilerini ‘eksiksiz ve doğrulanabilir şekilde’ paylaşmamasını gösterdi.

Kararın, ‘terör örgütlerinin insani yardım yapılarına sızmasını önlemek’ amacı taşıdığını aktarıldı.

Kaynak:DHA

