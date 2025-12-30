Ateşkes bölgesinde 11 yaşındaki kız çocuğu İsrail ateşiyle öldürüldü

Gazze Şeridi’nin kuzeyinde İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 11 yaşındaki Filistinli bir kız çocuğu yaşamını yitirdi. Olayın, ateşkes kapsamında İsrail’in çekildiği bir bölgede meydana geldiği bildirildi.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde ateş açarak 11 yaşındaki bir kız çocuğunu öldürdüğü bildirildi.

AA muhabirinin hastane kaynaklarından edindiği bilgilere göre, İsrail askerleri Gazze kentinin Tuffah Mahallesi’nde 11 yaşındaki Dena Hüseyin Mikat’a ateş açtı. Ağır yaralanan çocuk, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Görgü tanıkları, Tuffah Mahallesi’nin doğusunda konuşlu İsrail askeri araçlarının yerleşim bölgelerine yoğun ateş açtığını, Mikat’ın da bu saldırı sırasında vurulduğunu aktardı.

İsrail’in 10 Ekim’de yürürlüğe giren ateşkes kapsamında çekildiği bölgede yaşanan olay, ateşkes ihlali iddialarını yeniden gündeme getirdi. Gazze Şeridi’nde ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana İsrail ordusunun saldırılarını sürdürdüğü belirtiliyor.

Gazze’deki hükümetin verilerine göre, ateşkesin başlamasından bu yana düzenlenen saldırılarda en az 418 sivil hayatını kaybetti, 1141 kişi yaralandı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

