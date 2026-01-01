Tutuklu Başkan Alaattin Köseler'den yeni yıl mesajı

Beykoz halkının iradesiyle göreve gelen ancak tutuklanarak cezaevine konulan Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler, 2026 yılını demir parmaklıklar ardında karşıladı. Tutuklu Başkan, cezaevinden yayımladığı yeni yıl mesajında, umudunu koruduğunu gösterdi. Köseler, "2026 yılı, öncelikle ilçemize, ülkemize ve tüm insanlığa özgürlük, adalet, barış, sevgi, hoşgörü ve dayanışma duygusu getirsin. Özgür ve aydınlık günlerde kavuşmak dileğiyle" ifadelerini kullandı.

DEMİR PARMAKLIKLARI AŞAN GÖNÜL BAĞI

Köseler, yayımladığı yeni yıl mesajında fiziki ayrılığa rağmen hemşehrileriyle arasındaki bağın mektuplar aracılığıyla daha da güçlendiğini belirtti. Kendisine gönderilen yüzlerce mektubun büyük bir moral kaynağı olduğunu kaydeden Köseler, her bir mektubun kendisi için ayrı bir değer taşıdığını vurgulayarak, bu zor süreçte destek veren yurttaşlara teşekkür etti.

"TEK KİŞİLİK HÜCREDEYİM AMA UMUDUM DİRİ"

Başkan Köseler, mesajında tutukluluk koşullarına ve geçirdiği sürenin zorluğuna dikkat çekerek şunları kaydetti:

“Kıymetli Beykozlu Hemşehrilerim, bugün tek kişilik hücremdeki 309’uncu günüm. Bazen hayat ağırlaşır, yollar zorlaşır; ama içimizdeki inanç ve sabır duygusu kişiyi daha dirayetli kılar, umudumuzu diri tutar. Siz değerli hemşehrilerimle aramdaki bağ öyle samimi öyle sağlam ki aldığım yüzlerce mektupta bunu hissedebiliyorum: Ne mutlu bana, mektup yazan tüm dostlara çok teşekkür ediyorum. Her biri benim için önemli ve değerli."

"BEYKOZ HALKININ HELAL OYLARIYLA SEÇİLDİM"

Mesajında seçmen iradesine ve siyasi geçmişine de atıfta bulunan Köseler, makamların gelip geçici olduğunun altını çizerek şu ifadeleri kullandı:

"Beykoz’da yerel yönetimde 1999-2004 yıllarındaki hizmetimden 20 sene sonra, Beykoz halkının helal oyları ile ikinci kere seçilmiş belediye başkanı olmak benim onurumdur. Makamlar geçicidir ama hayattaki ahlaki değerlerimiz ve duruşumuz kalıcıdır, azmimiz büyük bir değer taşımaktadır.

2026 yılı, öncelikle ilçemize, ülkemize ve tüm insanlığa özgürlük, adalet, barış, sevgi, hoşgörü ve dayanışma duygusu getirsin. Özgür ve aydınlık günlerde kavuşmak dileğiyle. Hepinizi hasretle kucaklıyorum.”