Beykoz'da AKP'li başkan yardımcısı ağzını bozdu! Meclis karıştı

Beykoz Belediyesi Meclis toplantısında AKP'li Başkan Yardımcısı Ahmet Deliak’ın CHP’li Meclis Üyesi Esengül Yılmaz’a sinkaflı ifadelerle hakaret ettiği ve üzerine yürüdüğü iddia edildi. CHP'li üyeler Deliak'ın sözlerine tepki göstererek kendisini istifaya çağırdı.

Cengiz Karagöz - Halktv.com.tr - ÖZEL HABER

Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler’in tutuklanmasının ardından 10 Mart’tan bu yana başkan vekilliğini yürüten Özlem Vural Gürzel’in, 9 Eylül’de CHP’den istifa edip dört gün sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından AKP’ye katılmasına ilişkin tartışmalar sürüyor.

Gürzel'in AKP'ye katılmasının ardından belediye Meclisi'ndeki tansiyon sık sık yükseliyor.

Gürzel’in AKP’ye geçişinin ardından yaşanan son kriz, Belediye Başkan Yardımcılığı görevine getirilen Ahmet Deliak’ın Encümen Toplantısı’ndaki sözleri üzerine patlak verdi.

Beykoz Belediyesi’nde Encümen Toplantısı sırasında yaşanan tartışma, CHP’li Meclis Üyesi Esengül Yılmaz’ın hedef alındığı iddialarla gündeme geldi.

Beykoz'da 'Cumhur' çatlağı: AKP'li Özlem Vural satmak istedi MHP bile karşı çıktıBeykoz'da 'Cumhur' çatlağı: AKP'li Özlem Vural satmak istedi MHP bile karşı çıktı

CHP Beykoz İlçe Örgütü, Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Deliak’ın toplantı sırasında Yılmaz’a yönelik ağır hakaretlerde bulunduğunu ve üzerine yürüdüğünü öne sürdü.

Söz konusu durum Meclis gündemine de taşındı. Konuya ilişkin CHP'li Meclis üyeleri ortak bir bildiri yayımladı ve bu bildiri Meclis kürsüsünde de okundu. Bildiride AKP'li Deliak'ın sözlerinin kabul edilemez olduğu belirtildi.

"KÜFÜR VE HAKARET SAVURDU"

Açıklamada, “Ahmet Deliak, bir encümen toplantısında fikirlerin konuşulması gerekirken, ne yazık ki şiddetin diline sarılmış; Yılmaz’ın üzerine yürüyerek, bir kadına, bir anneye asla söylenmeyecek sinkaflı küfürler ve hakaretler savurmuştur. Burada hedef alınan sadece seçilmiş bir Meclis üyesi değildir. Sayın Esengül Yılmaz, her şeyden önce bir annedir bir kadındır” değerlendirmesinde bulundu.

İSTİFA ÇAĞRISI

CHP'li üyeler Ahmet Deliak’ın davranışı nedeniyle Esengül Yılmaz’dan ve kamuoyundan özür dilemesi gerektiğini belirtirken, istifa çağrısında bulundu. CHP, konuya ilişkin hukuki süreç başlatacaklarını ve idari süreçlerinin de takipçisi olacağını ifade etti.

İDDİALARI REDDETTİ

Deliak ise söz konusu iddiaların Meclis kürsüsünde konuşulmasının ardından açıklamalarda bulundu. İddiları reddeden Deliak, "Bunların hiçbiri gerçek değil. Ne kimsenin üstüne yürüdük ne de sinkaflı küfür ettik. Yapılmamış eylemden dolayı burada ifadeler kullanılıyor. Olayla ilgisi olmayan kişiler de yorum yapma yetkisini kendisinde görüyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

