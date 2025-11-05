Beykoz'da 'Cumhur' çatlağı: AKP'li Özlem Vural satmak istedi MHP bile karşı çıktı

Cengiz Karagöz - Halktv.com.tr - ÖZEL HABER

Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler’in tutuklanmasının ardından 10 Mart’tan bu yana belediye başkan vekilliği görevini yürüten Özlem Vural Gürzel, 9 Eylül’de CHP’den istifa etmişti. Gürzel, yalnızca dört gün sonra, 13 Eylül’de AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 'AKP rozeti' takılarak yeni partisine katıldı. Böylece İstanbul’da CHP yönetimindeki bir belediye daha AKP’ye geçmiş oldu.

Gürzel’in AKP’ye geçmesinin ardından Beykoz Belediye Meclisi’nde tartışmalı gündemler art arda gelmeye başladı. Son olarak Anadolu Hisarı Mahallesi’nde bulunan bir taşınmazın satışına ilişkin teklif Meclis’e sunuldu.

Satış kararı muhalefetin sert tepkisini çekti. CHP’li Meclis üyeleri, söz konusu taşınmazın Beykoz Belediyesi’nin yüzde 50'lik hissesinin satıldığını hatırlatarak, bu tür satışların “kamunun zararına” olduğunu savundu.

MHP'Lİ MECLİS ÜYELERİ BİLE KARŞI ÇIKTI

Muhalefet, Kavacık’taki “Beykoz Kahvecisi” tesisinin de bulunduğu binanın yıllardır büyük oranda boş tutulduğunu, sadece bazı katların kiraya verildiğini belirtiyor. Depreme dayanıklı olmadığı gerekçesiyle uzun süredir kullanılmayan yapının, mevcut imar planlarında 8 kat ticari imar hakkına sahip olduğuna dikkat çeken Meclis üyeleri, “Bu değerli taşınmazların elden çıkarılması kamu yararına aykırı" olduğunu savundu. Meclis'te oylamaya sunulan söz konusu teklife MHP'li Meclis üyeleri de karşı çıktı. Teklif oy çokluğuyla reddedildi.