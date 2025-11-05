Beykoz'da 'Cumhur' çatlağı: AKP'li Özlem Vural satmak istedi MHP bile karşı çıktı

Beykoz'da 'Cumhur' çatlağı: AKP'li Özlem Vural satmak istedi MHP bile karşı çıktı
Yayınlanma:
CHP’den AKP’ye geçen Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel’in ilk icraatlarından biri olan taşınmaz satışı teklifi, Meclis’te krize neden oldu. Muhalefetin ve MHP’li üyelerin de karşı çıktığı teklif, oy çokluğuyla reddedildi.

Cengiz Karagöz - Halktv.com.tr - ÖZEL HABER

Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler’in tutuklanmasının ardından 10 Mart’tan bu yana belediye başkan vekilliği görevini yürüten Özlem Vural Gürzel, 9 Eylül’de CHP’den istifa etmişti. Gürzel, yalnızca dört gün sonra, 13 Eylül’de AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 'AKP rozeti' takılarak yeni partisine katıldı. Böylece İstanbul’da CHP yönetimindeki bir belediye daha AKP’ye geçmiş oldu.

AKP'ye geçen Özlem Vural, AKP'li 3 ismi başkan yardımcısı yapmış!AKP'ye geçen Özlem Vural, AKP'li 3 ismi başkan yardımcısı yapmış!

AKP'li Özlem Gürzel Meclis'teki kaosu bu sözlerle yatıştırmaya çalıştı: AKP'ye geçişim tamamen gönüldenAKP'li Özlem Gürzel Meclis'teki kaosu bu sözlerle yatıştırmaya çalıştı: AKP'ye geçişim tamamen gönülden

Gürzel’in AKP’ye geçmesinin ardından Beykoz Belediye Meclisi’nde tartışmalı gündemler art arda gelmeye başladı. Son olarak Anadolu Hisarı Mahallesi’nde bulunan bir taşınmazın satışına ilişkin teklif Meclis’e sunuldu.

beykoz-kahvecisi.jpeg

Satış kararı muhalefetin sert tepkisini çekti. CHP’li Meclis üyeleri, söz konusu taşınmazın Beykoz Belediyesi’nin yüzde 50'lik hissesinin satıldığını hatırlatarak, bu tür satışların “kamunun zararına” olduğunu savundu.

MHP'Lİ MECLİS ÜYELERİ BİLE KARŞI ÇIKTI

Muhalefet, Kavacık’taki “Beykoz Kahvecisi” tesisinin de bulunduğu binanın yıllardır büyük oranda boş tutulduğunu, sadece bazı katların kiraya verildiğini belirtiyor. Depreme dayanıklı olmadığı gerekçesiyle uzun süredir kullanılmayan yapının, mevcut imar planlarında 8 kat ticari imar hakkına sahip olduğuna dikkat çeken Meclis üyeleri, “Bu değerli taşınmazların elden çıkarılması kamu yararına aykırı" olduğunu savundu. Meclis'te oylamaya sunulan söz konusu teklife MHP'li Meclis üyeleri de karşı çıktı. Teklif oy çokluğuyla reddedildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Çocuğunuzu okula götürmesi için bu küçük Toyota'ya güvenir misiniz?
Çocuğunuzu okula götürmesi için bu küçük Toyota'ya güvenir misiniz?
Aşırı üretim alarmı: Yepyeni otomobiller çürümeye terk edildi!
Aşırı üretim alarmı: Yepyeni otomobiller çürümeye terk edildi!
Sergen Yalçın'dan kendini yakacak sözler: Derbi sonrası ortalığı karıştıran video
Sosyal konutta 18-30 yaş başvurusuna kısıtlama: Bakan Kurum başvuramayacakları açıkladı
Deprem uzmanından Sındırgı'ya bir iyi bir kötü haber: 6 büyüklüğünde depremler üretebilir ama...
'Pastırma Sıcakları' İstanbulluları terletiyor: Yağış müjdesi AKOM'dan geldi
Ölümlerinden sonra milyonlar kazanmaya devam ediyorlar: İşte en çok kazanan ölü ünlüler!
Bankalarda emekli promosyon yarışı hız kazandı: İşte en yüksek promosyonu veren bankalar
Bankalarda emekli promosyon yarışı hız kazandı: İşte en yüksek promosyonu veren bankalar
Kahverengi Kokarca böceğiyle nasıl mücadele edilir? Ne yapılması gerekiyor? Uzmanlar açıkladı
Kahverengi Kokarca böceğiyle nasıl mücadele edilir? Ne yapılması gerekiyor? Uzmanlar açıkladı
Hayat yoksula pahalı! Lüks otomobil satışları son sürat
Siyaset
Son Dakika | Aziz ihsan Aktaş iddianamesi kabul edildi
Son Dakika | Aziz ihsan Aktaş iddianamesi kabul edildi
Kürşad Yılmaz yurt dışına gitti
Kürşad Yılmaz yurt dışına gitti