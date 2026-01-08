MHP'den emekli maaşı itirafı: Sefalet ücreti

MHP'den emekli maaşı itirafı: Sefalet ücreti
Yayınlanma:
MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter'den 2026 yılı için açıklanan en düşük emekli aylığı için itiraf gibi bir açıklama geldi. 18 bin 939 TL'lik emekli aylığı için 'Sefalet ücreti' diyen Yönter, bu rakamı yükseltmek için çalışma yapacaklarını söyledi.

AKP'nin ittifak ortağı MHP'den 18 bin 939 TL'ye çıkartılan en düşük emekli aylığı için itiraf gibi bir açıklama geldi. MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, açıklanan rakamın 'sefalet ücreti' olduğunu söyledi.

Son dakika | Emekli maaşlarına düzenleme için tarih verildi! Yarın oylanacakSon dakika | Emekli maaşlarına düzenleme için tarih verildi! Yarın oylanacak

MHP'DEN İTİRAF GİBİ EMEKLİ AYLIĞI AÇIKLAMASI

TÜİK'in yıllık enflasyonu yüzde 30.89 oranında açıklamasının ardından SSK ile Bağ‑Kur emeklilerine, Temmuz–Aralık 2025 dönemindeki yüzde 12,19 oranında enflasyon farkı yansıtıldı.

Bu oranla birlikte, 16 bin 881 TL olan en düşük emekli maaşı yaklaşık 18.939 TL'ye yükseldi.

Belirlenen rakamın yeterli olmadığını vurgulayan MHP'li Yönter, "Biz 16 milyonu bulan, hatta aşan emeklilerimizin billahi sonuna kadar yanındayız. Sefalet miktarı olan en düşük emekli aylığının yükseltilmesi lazım. Kök ücretin artırılması lazım" ifadelerini kullandı.

thumbs-b-c-06eb6b30b70d857c2829f708e0d18d3b-1.jpg
MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter

Son Dakika | CHP'den Meclis'te emekliler için nöbet kararı!Son Dakika | CHP'den Meclis'te emekliler için nöbet kararı!

"EMEKLİLERİMİZ NE DERSE HAKLI"

TV100'de yayınlanan Gün Ortası programında sunucu Hande Aydemir'in "Nasıl olacak" şeklindeki sorusuna karşılık ise Yönter, "Allah bes baki heves, bir umuttur yaşamak. Olacak" sözlerini sarf etti.

Emeklilerin isyan etmekte haklı olduğunu belirten MHP Genel Başkan Yardımcısı, "Emeklilerimiz ne derse haklı. Onlar mücadeleyle geçen bir ömrün manevi ve maddi mükafatını bekliyorlar. Çok haklılar. Çok. Helali hoş olsun onlara. Biz yeri ve zamanı geldiğinde her türlü desteği inşallah vereceğiz" şeklinde konuştuç

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Fırtına İstanbul'u fena vurdu! Çatılar uçtu: Ağaçlar kökünden söküldü
İstanbul'da fırtına 'kasırga' sınırına dayandı: Ağaçları kökünden sökecek saat belli oldu
Kar bir kez daha İstanbul'a doğru yürüyor! Kritik saatler başladı: Meteorolojik harita İçişlerini de harekete geçirdi
En düşük maaş 39 bin 406 TL oldu: Çalışanlara da teşekkür etti
En düşük maaş 39 bin 406 TL oldu: Çalışanlara da teşekkür etti
Kuzeyden yola çıktı Türkiye'ye geliyor! Asıl kış bu tarihte başlayacak
İstanbulluları 'hazırlıklı olun' diyerek uyardı: Şiddetini artıra artıra vuracak
2026’da piyasaya çıkacak 9 elektrikli otomobil: Tesla ucuzluyor Mercedes yenileniyor Polestar rüya satıyor
2026’da piyasaya çıkacak 9 elektrikli otomobil: Tesla ucuzluyor Mercedes yenileniyor Polestar rüya satıyor
Emekli maaşlarını toparlayacak düzenlemeyi açıkladı: SGK Başuzmanı tek tek anlattı
Burası Ordu: 2025 yılında 14 bin kişi oraya gitti!
Burası Ordu: 2025 yılında 14 bin kişi oraya gitti!
Kuvvetli sağanak geliyor tarih verildi! Meteoroloji uzmanı bölge bölge açıkladı
Siyaset
Ahmet Özer'den TBMM Başkanı Kurtulmuş'a ziyaret
Ahmet Özer'den TBMM Başkanı Kurtulmuş'a ziyaret
AKP'nin 2050'ye kadar su vaadi unutuldu! Gökan Zeybek'ten bakanlığa Ankara çağrısı
AKP'nin 2050'ye kadar su vaadi unutuldu! Gökan Zeybek'ten bakanlığa Ankara çağrısı