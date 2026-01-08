MHP'den emekli maaşı itirafı: Sefalet ücreti

AKP'nin ittifak ortağı MHP'den 18 bin 939 TL'ye çıkartılan en düşük emekli aylığı için itiraf gibi bir açıklama geldi. MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, açıklanan rakamın 'sefalet ücreti' olduğunu söyledi.

Son dakika | Emekli maaşlarına düzenleme için tarih verildi! Yarın oylanacak

MHP'DEN İTİRAF GİBİ EMEKLİ AYLIĞI AÇIKLAMASI

TÜİK'in yıllık enflasyonu yüzde 30.89 oranında açıklamasının ardından SSK ile Bağ‑Kur emeklilerine, Temmuz–Aralık 2025 dönemindeki yüzde 12,19 oranında enflasyon farkı yansıtıldı.

Bu oranla birlikte, 16 bin 881 TL olan en düşük emekli maaşı yaklaşık 18.939 TL'ye yükseldi.

Belirlenen rakamın yeterli olmadığını vurgulayan MHP'li Yönter, "Biz 16 milyonu bulan, hatta aşan emeklilerimizin billahi sonuna kadar yanındayız. Sefalet miktarı olan en düşük emekli aylığının yükseltilmesi lazım. Kök ücretin artırılması lazım" ifadelerini kullandı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter

Son Dakika | CHP'den Meclis'te emekliler için nöbet kararı!

"EMEKLİLERİMİZ NE DERSE HAKLI"

TV100'de yayınlanan Gün Ortası programında sunucu Hande Aydemir'in "Nasıl olacak" şeklindeki sorusuna karşılık ise Yönter, "Allah bes baki heves, bir umuttur yaşamak. Olacak" sözlerini sarf etti.

Emeklilerin isyan etmekte haklı olduğunu belirten MHP Genel Başkan Yardımcısı, "Emeklilerimiz ne derse haklı. Onlar mücadeleyle geçen bir ömrün manevi ve maddi mükafatını bekliyorlar. Çok haklılar. Çok. Helali hoş olsun onlara. Biz yeri ve zamanı geldiğinde her türlü desteği inşallah vereceğiz" şeklinde konuştuç