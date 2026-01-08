Son dakika | Emekli maaşlarına düzenleme için tarih verildi! Yarın oylanacak

Milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiren en düşük emekli aylığı düzenlemesi için kritik gün yarın. En düşük emekli aylığının yükseltilmesine ilişkin kanun teklifi yarın Meclis'e sunulacak. AKP milletvekilleri tarafından hazırlanan teklifte, asgari ücret işveren desteğinin 1270 liraya yükseltilmesine yönelik düzenleme de yer alacak

KANUN TEKLİFİNİN HAZIRLIKLARI TAMAMLANDI

AKP milletvekilleri, Abdullah Güler başkanlığında en düşük emekli aylığının yükseltilmesine ilişkin düzenlemeyi de içeren yaklaşık 15 maddelik kanun teklifinin hazırlıklarında sona geldi.

Sınırının altında kalan "kök maaşlar" yükseltilerek en düşük aylığın 18,940 lira olması sağlanacak.

NEDEN DÜZENLEME GEREKİYOR?

TÜİK’in paylaştığı verilere göre memur emeklileri %18,60 oranında zam alırken; SGK ve Bağ-Kur emeklileri için bu oran %12,19’da kaldı.

Bu tabloya göre;

Mevcut 16.881 TL olan en düşük emekli maaşı, sadece enflasyon farkıyla 18.939 TL'ye yükseliyor.

Ancak asıl sorun "kök maaşı" çok düşük olan emeklilerde. Bu kişilerin maaşına %12,19 zam yapılsa dahi, rakam 18.939 TL'lik taban seviyesine ulaşamıyor.

Kök maaşı düşük kalan milyonlarca emeklinin de 18.939 TL alabilmesi için hükümetin yeni bir yasal düzenleme yapması şart.

Güler tarafından TBMM Başkanlığına sunulacak düzenlemelerle, hem en düşük emekli aylığına yapılacak artışın detayları netleşecek hem de fahiş aidat artışlarına karşı "onay" barajı getirilecek.

İŞVEREN DESTEĞİ

Aynı paket içerisinde iş dünyasını ilgilendiren bir diğer önemli düzenleme ise asgari ücret işveren desteğinin 1.270 liraya yükseltilmesi olacak. Bu adımın, özellikle küçük ve orta ölçekli işletmelerin artan maliyet yükünü hafifletmesi amaçlanıyor.

TARIM ARAZİLERİ DE TORBADA

Kanun teklifi ayrıca, çeşitli nedenlerle başvurusu tamamlanamamış veya ödeme yapılamamış tarım arazileri ile bazı taşınmazlara ilişkin hak sahiplerini de kapsıyor. Başvurusu yarım kalmış vatandaşlara yeni bir hak tanınarak ek süre verilecek ve mülkiyet sorunlarının çözümü yolunda yeni bir kapı açılacak.

YARIN MECLİS'TE OLACAK

En düşük emekli aylıklarının yükseltilmesine ilişkin düzenlemeyi de içeren kanun teklifi, yarın Meclis Başkanlığına sunulacak.

CHP MECLİS'TE NÖBETTEYDİ

CHP asgari ücretin 39 bin lira ve en düşük emekli aylığının da onunla aynı seviyede olması için TBMM Genel Kurulu'na kanun teklifinde bulunması yönünde karar almıştı.

CHP'li vekiller ile açıklama yapan partinin Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın, teklif kabul edilene kadar Meclis'i terk etmeyeceklerini açıklamıştı:

"İktidar partisi buna yönelik bir düzenlemeyi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne getirene kadar Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni terk etmeyeceğiz"

