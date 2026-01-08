Çalışma Bakanı'ndan en düşük emekli maaşı açıklaması: Topu Meclis'e attı

Çalışma ve Sosyal Güvelik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, en düşük emekli aylığı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Emekli aylığı açıklaması: 42 bin lira mümkün ve gerçekçi

"NİHAİ KARAR MECLİSİN"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında düzenlenen toplatıda ortak bir neticeye ulaşıldığını belirten Işıkhan, "Ancak burada nihai karar Meclisimizindir. Bunun altını özellikle çizmek isterim" dedi.

MHP'den emekli maaşı itirafı: Sefalet ücreti

Ülke TV'ye konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, emekli aylıklarının artışını karara bağlamadan önce Bakanlık olarak etki analizi ve değerlendirmeler yaptıklarını belirterek, bütçe kaynaklarına yansımanın ve kaç kişinin etkileneceğinin hesaplandığını ifade etti.