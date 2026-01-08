Emekli aylığı açıklaması: 42 bin lira mümkün ve gerçekçi

Emekli aylıklarına yapılacak artışın 18 bin 939 lira mı yoksa asgari ücrete yapılan yüzde 27 oranında mı zam olacağı tartışılırken, Çalışma Ekonomisi Uzmanı Prof. Dr. Aziz Çelik’ten ezber bozan bir analiz geldi.

Prof. Dr. Aziz Çelik, ekonomi yönetiminin ve kamuoyunun odaklandığı düşük oranlı zam tartışmalarının emekliye refah getirmeyeceğini vurgulayarak, "kitabın ortasından" konuştu.

Çelik’in analizine göre, emekli aylıklarındaki asıl kayıp enflasyondan ziyade, ülkenin toplam zenginliğinden (GSYH) alınan payın dramatik şekilde düşmesinden kaynaklanıyor.

PASTA PAYI NEDEN DÜŞTÜ?

Çelik, analizini AKP'nin iktidara geldiği 2002 yılı verileri ile 2026 hedefleri arasındaki korelasyona dayandırdı.

İktisadi ispatın temelindeki rakamlar şöyle:

Kriter 2002 Aralık Verileri 2026 Hedef/Öngörü En Düşük İşçi Emekli Aylığı 257 TL 42.000 TL (Olması gereken) Aylık Kişi Başı GSYH 457 TL 75.000 TL Aylığın GSYH'ye Oranı %56 %56 (Korunması gereken)

NEDEN 42 BİN TL?

Aziz Çelik, 2002 yılındaki "en düşük emekli aylığının kişi başına düşen milli gelire oranı" rasyosunun bugün de korunması gerektiğini savunuyor.

Bu teknik hesabı şu formülle özetlemek mümkün:

75.000 TL (Milli Gelir)×0,56 (Rasyo)=42.000 TL

"2002 yılında emekli aylığının pastadaki payı %56 idi. Eğer bugün de emekli, 2002 yılındaki refah düzeyinde tutulmak istenseydi, alacağı rakam 42 bin TL olmalıydı. En düşük emekli aylığı gerçeği budur."

Çelik’in sunduğu bu veri seti, Türkiye’de emeklilerin sadece enflasyona karşı değil, aynı zamanda ülkenin büyümesine karşı da nasıl yoksullaştığını ortaya çıkardı.

18-19 bin TL bandındaki tartışmalar emekliyi açlık sınırının altında tutmaya devam ederken, Çelik’in sunduğu "42 bin TL" hedefi, emeklinin 24 yıl önceki alım gücü rasyosuna geri dönmesini temsil ediyor.