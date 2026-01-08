Özgür Erdursun emekli aylığı çıkmazını anlattı çözümü madde madde açıkladı

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2025 yılı Aralık ayı enflasyonunu yüzde 0,89 olarak açıklamasıyla birlikte milyonlarca emeklinin alacağı 6 aylık enflasyon farkı da netleşti.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri aylıklarına yüzde 12,19 enflasyon farkı alacak. Ancak bu oranla birlikte en düşük emekli aylığı 18 bin 939 lira oluyor. Asgari ücretin 28 bin 75 lira, açlık sınırının 30 bin 143 lira olarak açıklandığı ekonomik koşullarda bu aylık bir çok emekli için hayatta kalmayı imkansızlaştırıyor.

Bu nedenle iktidarın ek düzenleme yapma ihtimali kulislerde konuşuluyor. Peki emekli aylıklarında her dönem neden düzenleme ihtiyacı oluyor? Çözümü ne?

Emeklinin çöküşü adım adım hazırlanmış: 3 düzenleme açlık sınırının altına itmeye yetti

Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, Dünya Gazetesi’ndeki yazısında bu sorulara cevap verdi.

Erdursun emeklilerin alım gücünün artmadığını, aksine sistemsel bir çöküşün yaşandığını vurguladı.

ENFLASYON FARKI NETLEŞTİ: KİM, NE KADAR ALACAK?

Erdursun, açıklanan oranların bir "zam" niteliği taşımadığının altını çizdi. 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren geçerli olacak tablo şu şekilde oluştu:

SSK ve Bağ-Kur Emeklileri: 6 aylık enflasyon farkı yüzde 12,19 olarak belirlendi.

Memur ve Memur Emeklileri: 1.000 TL taban aylık artışının yanı sıra yüzde 18,60 oranında enflasyon farkı ve toplu sözleşme farkı alacaklar.

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞINDA "KÖK MAAŞ" TUZAĞI

Erdursun’a göre asıl kriz, bugün 16.881 TL olan en düşük emekli aylığında yaşanıyor. Mevcut sistemdeki "kök aylık" mekanizması nedeniyle milyonlarca emekli, açıklanan enflasyon farkını cebinde hissetmeyebilir:

Emekli aylığına asgari ücret zammı için yol açıldı! İktidar hazırlık yapıyor

Artışlar kök aylıklar üzerinden yapıldığı için kök aylığı 15.000 TL’nin altında kalanlar, yasal düzenleme yapılmazsa Ocak ayında da 16.881 TL almaya devam edecek.

Hükümet yüzde 12,19 oranını en düşük aylığa yansıtırsa, rakam 18.938 TL’ye yükselecek.

Kamuoyundaki büyük memnuniyetsizlik nedeniyle masadaki bir diğer seçenek ise en düşük aylığın 20 bin TL seviyesine çekilmesi.

SİSTEM İFLAS ETTİ: "ÇALIŞTIKÇA MAAŞ DÜŞÜYOR"

Emekli aylıklarının açlık sınırının altına gerilemesini 2000 ve özellikle 2008 yıllarında yapılan köklü değişikliklere bağlayan Erdursun, mevcut sistemin çarpıklığına dikkat çekti. 2008 sonrası sistemle birlikte, kişilerin daha fazla prim ödeyip daha uzun süre sigortalı kalmasının emekli aylığına katkısının giderek azaldığını ifade etti. TÜİK’in açıkladığı veriler ile "hissedilen enflasyon" arasındaki devasa farkın da alım gücünü bitirdiğini ekledi.

KALICI ÇÖZÜM İÇİN 3 KRİTİK ADIM

Erdursun, sadece en düşük aylığı yukarı çekmenin "geçici bir pansuman" olduğunu belirterek kalıcı çözüm önerilerini sıraladı:

Hesaplama Sistemi Değişmeli: Çalışma süresi ve prim gün sayısı, emekli aylığına gerçek anlamda yansıtılmalı.

İntibak Düzenlemesi: Benzer prim ödemiş emekliler arasındaki uçurumu giderecek bir intibak yasası çıkarılmalı.

Gerçekçi Enflasyon Verisi: Enflasyon farkı, halkın hissettiği gerçek enflasyona göre hesaplanmalı.

Aralık Enflasyonu Açıklandı: En Düşük Emekli Aylığı Ne Kadar Olacak?

Erdursun’dan yazısını şu uyarıyla sonlandırdı:

"Bu sistem değişmedikçe, en düşük emekli aylığı ister 18 bin TL olsun, ister 20 bin TL, emeklilerin yaşadığı mağduriyet ortadan kalkmayacak. Sorun derinleştikçe çözüm de daha zor hale gelecek".