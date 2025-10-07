AKP'ye geçen Özlem Vural, AKP'li 3 ismi başkan yardımcısı yapmış!

Yayınlanma:
Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler’in tutukluluğu sürerken, yerine vekalet eden Özlem Vural Gürzel’in AKP’ye geçişi sonrası belediyede dikkat çeken atamalar yapıldı. Gürzel, üç AKP’li Meclis üyesini başkan yardımcısı olarak görevlendirdiği belirtildi.

Cengiz Karagöz - Halktv.com.tr - ÖZEL HABER

CHP'li belediyelere yönelik operasyonlar sonucu tutuklanan ve yaklaşık altı ay Silivri Cezaevi’nde tutuklu kaldıktan sonra 4 Eylül’deki ilk duruşmasında tahliye edilen, ancak savcılığın itirazı üzerine 7 Eylül’de yeniden tutuklanan Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler’in yerine vekalet eden Özlem Vural Gürzel, AKP'ye katılmıştı.

Gürzel’e parti rozetini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan taktı. Gürzel'in AKP'ye geçişinin ardından birçok tartışma gündeme geldi. Gürzel son olarak AKP'li üç ismi başkan yardımcısı olarak atadığı öğrenildi.

AKP'Lİ ÜÇ İSMİ BAŞKAN YARDIMCISI YAPMIŞ

AKP'li Belediye Meclis Üyeleri Ahmet Deliak, Burak Karaçam ve Sedat Altun’un Belediye Başkan Yardımcısı olarak görevlendirilmesi ile ilgili dün konu Meclis gündemine de geldi.

AKP'ye geçen Özlem Vural, Erdoğan ile görüştü!AKP'ye geçen Özlem Vural, Erdoğan ile görüştü!

'ÖDENECEK AYLIKLARI BELİRLEYİN'

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, Meclis Üyelerinden Belediye Başkan Yardımcısı olarak görevlendirilen Ahmet Deliak, Burak Karaçam ve Sedat Altun’a göreve başladıkları tarihten itibaren geçerli olmak üzere ödenecek brüt aylıkların belirlenmesini istedi.

NE OLMUŞTU?

CHP'li belediyelere yönelik operasyonlar sonucu tutuklanan başkanlardan Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler, İstanbul Anadolu 17. Ağır Ceza Mahkemesi’nce 4 Eylül'de Silivri'deki Marmara Cezaevi'nden özgürlüğüne kavuşmuş ancak bir gün sonra savcılığın itirazıyla ikinci kez tutuklanmıştı. Bu süreçte de kendisine vekalet eden Başkanvekili Özlem Vural Gürzel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı bir törende AKP'ye katılmıştı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

