AKP'ye geçen Özlem Vural, Erdoğan ile görüştü!

CHP'den istifa ederek AKP'ye katılan Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldi. Görüşmede, ilçede yapılacak projeler ele alındı.

YATIRIM VE PROJELER DEĞERLENDİRİLDİ

AKP'ye geçti Erdoğan portresini arkasına aldı: Özlem Vural Gürzel Atatürk'ün simgeleşen fotoğrafını kaldırdı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelen Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel, ilçede sürdürülen çalışmalar ve yeni dönem projeleri üzerine bilgilendirmede bulundu.

Görüşmede, yerel yönetimlerde güçlü iş birliği, istikrarlı kalkınma ve hizmet odaklı belediyecilik anlayışı, Beykoz’un geleceğine değer katacak yatırım ve projeler değerlendirildi.