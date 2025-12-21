Kasım indirimlerine 12 milyon lira ceza

Kasım indirimlerine 12 milyon lira ceza
Yayınlanma:
Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, Kasım ayı indirimlerine yönelik denetim sonuçlarını açıkladı. İncelenen 108 dosyadan mevzuata aykırı bulunan 93’ü için toplam 12.905.818 Türk Lirası idari para cezası uygulandı.

Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu’nun 364 numaralı toplantısında, indirimli satış kampanyalarına yönelik şikâyetler titizlikle incelendi. Toplantı gündemine alınan toplam 108 dosyadan 93’ünün tüketici mevzuatına aykırı olduğu belirlendi. Yapılan incelemeler sonucunda, aldatıcı reklam ve haksız ticari uygulama kapsamında değerlendirilen bu dosyalar için toplam 12 milyon 905 bin 818 Türk Lirası tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verildi.

ERİŞİM ENGELİ VE DURDURMA KARARLARI UYGULANDI

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, sadece para cezası ile yetinilmediği, tüketicilerin mağduriyetinin önüne geçmek adına ilave yaptırımların da devreye sokulduğu belirtildi. Bu doğrultuda, mevzuata aykırı bulunan 57 dosya için durdurma kararı verilirken, internet üzerinden gerçekleştirilen ihlallerle ilgili olarak 16 dosya hakkında erişim engeli kararı alındı. Bu kararlar ile tüketicilerin yanıltılmasının önüne geçilmesi hedefleniyor.

SATICILARA UYARI TÜKETİCİLERE BİLGİLENDİRME YAPILDI

İndirim dönemleri başlamadan önce Ticaret Bakanlığı tarafından hem satıcılara hem de tüketicilere yönelik önleyici adımlar atıldığı ifade edildi. Kasım ayı öncesinde yayımlanan basın duyurusu ile tüketiciler dikkat etmeleri gereken hususlar konusunda bilgilendirilirken; satıcı ve sağlayıcılara ise aldatıcı indirim uygulamalarından kaçınmaları yönünde resmi uyarılarda bulunuldu. Bakanlık, bu yaklaşımın vatandaşların mağduriyet yaşamasını engellemek ve piyasada mevzuata uygun hareket edilmesini sağlamak amacıyla benimsendiğini vurguladı.

DENETİMLER KESİNTİSİZ OLARAK DEVAM EDECEK

Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu'nun Aralık ayı toplantı gündeminin büyük bir kısmını Kasım ayı kampanyalarına yönelik dosyalar oluşturdu. Yoğun alışveriş dönemlerine dair denetimlerin aralıksız sürdüğü ve incelemesi devam eden diğer dosyaların da öncelikli olarak karara bağlanacağı bildirildi. Bakanlık, tüketicilerin ekonomik çıkarlarını korumak, aldatıcı uygulamaları engellemek ve piyasada adil bir rekabet ortamı oluşturmak amacıyla denetimlerin kararlılıkla süreceğini kamuoyuna duyurdu.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

